راشد بن حميد: الفوز على ماليزيا نتيجة عمل مدروس وعلى اللاعبين مواصلة المشوار

المصدر: البيان الإلكتروني

أشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم بأداء لاعبي منتخبنا الوطني ونجاحهم في تحقيق الفوز الكبير على المنتخب الماليزي، مؤكداً أن رباعية الأبيض جاءت نتيجة عمل مدروس من الجهاز الفني بقيادة الهولندي فان مارفيك وفريق عمله، وكذلك نتيجة للجهود التي تبذلها بقية الأجهزة العاملة مع المنتخب مثل الجهاز الإداري والفريق الطبي والإعلامي وبقية العناصر، مشيراً إلى أن أبطال المنتخب رسموا لوحة جميلة بأدائهم المتناغم وبانسجامهم مع بعضهم البعض .

وأكد رئيس الاتحاد أن الفوز على ماليزيا لا يكفي لعبور المرحلة الحالية من التصفيات, بل يجب على اللاعبين مواصلة المشوار, وتحقيق انتصارات جديدة في المباريات المتبقية, خاصة في المباراة المقبلة أمام المنتخب التايلندي , مجدداً ثقته بمؤهلات اللاعب الإماراتي وقدرته على الوصول إلى أهدافه, مشيرأ إلى أن العناصر الشابة التي ضمها المدرب إلى الأبيض أعطت نكهة جديدة للكرة الإماراتية, وهذه الطاقات الواعدة تبشر بمستقبل مشرق للعبة في دولتنا الغالية.

وقال رئيس الاتحاد: "إن هذه المرحلة من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023 ، حساسة للغاية، والمنافسة فيها على أشدها، لأن جميع الفرق تقاتل من أجل التأهل للمرحلة التالية من التصفيات، والمنتخبات الآسيوية المنافسة حققت تطوراً كبيراً خلال العقد الماضي, وتسعى لجني ثمار تطورها, لذا, نحن نعمل وندعم منتخبنا الوطني بكل ما نملك من إمكانيات ليتغلب على التحديات ويسعد جمهوره , ويواصل تحقيق الانتصارات, فلا يوجد منتخب ضعيف في المجموعة السابعة, وكل فريق جاء إلى هنا من أجل بلوغ هدفه.

وثمن الشيخ راشد بن حميد النعيمي دور الجمهور الإماراتي وحرصه على دعم المنتخب والوقوف إلى جانبه, معبراً عن شكره تقديره لمشجعي الأبيض لالتزامهم بالاجراءات الاحترازية, مشيداً أيضا بالدعم الذي يتلقاه المنتخب من وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.

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