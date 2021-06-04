حتا يجدد عقد المسماري

المصدر: متابعة – محمد فضل

جدد نادي حتا الهابط حديثاً إلى دوري الدرجة الأولى «الهواة» عقد حارسه الشاب سعيد المسماري للموسم الكروي المقبل. وانتقل المسماري إلى صفوف الإعصار، خلال الموسم الماضي قادماً من نادي الوحدة.

وكان حتا قد استعاد لاعبه المميز النيجيري فيكتور نوانيري قادماً من نادي العروبة، والذي قاده للصعود إلى دوري الخليج العربي، بعد 30 عاماً قضاها الفريق في دوري الهواة، كما تعاقدت إدارة النادي مع اللاعب البرتغالي سالوماو كوكسي، والذي سيتم قيده في خانة المقيمين، وضم عبد الله سمير الجنيبي لمدة موسمين، وسيقود المدرب الوطني سليمان البلوشي فريق الإعصار، خلال الموسم الكروي المقبل خلفاً للصربي فلادمير.

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