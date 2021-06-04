الأبيض حلم المونديال يكبر

المصدر: دبي - العوضي النمر

حقق منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم فوزاً غالياً على نظيره الماليزي بأربعة أهداف دون مقابل، سجلها علي مبخوت «ق19 و91» وليما في الدقيقتين 83 و93، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس على ملعب استاد الوصل في دبي، في انطلاقة مباريات الدور الثاني للمجموعة السابعة لتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، ليرتفع رصيد الأبيض إلى 9 نقاط، في المركز الثاني لترتيب المجموعة السابعة، متساوياً مع ماليزيا وتايلاند بعد تعادل الأخير أمام إندونيسيا بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت في التوقيت ذاته على ملعب استاد آل مكتوم بنادي النصر، ويتفوق الأبيض بفارق الأهداف.

بدأ منتخبنا المباراة بتشكيلة مكونة من: علي خصيف، محمود خميس، وليد عباس، شاهين عبدالرحمن، بندر الأحبابي، علي سالمين، عبدالله رمضان، خلفان مبارك، خليل إبراهيم وفابيو ليما، علي مبخوت.

وظهر الضغط من الأبيض منذ بداية المباراة ومن كرة ماكرة لخلفان مبارك كاد خليل إبراهيم أن يسجل هدف البداية ولكن كرته مرت بجوار القائم مهدراً فرصة مؤكدة، وظهر الإصرار أمام لاعبي المنتخب لتحقيق الفوز خلال المباراة، من خلال تكثيف الهجوم والضغط على دفاع الفريق المنافس.

هدف البداية

في الدقيقة 19 مرر عبدالله رمضان كرة متقنة إلى علي مبخوت الذي لم يتوانَ في إيداعها المرمى مسجلاً الهدف الأول للأبيض، والذي منح اللاعبين ثقة وزاد من حماسهم، خاصة في ظل سيطرة على مجريات اللعب والسيطرة على وسط الملعب بفضل حيوية اللاعب عبدالله رمضان، وسجل مبخوت هدفاً ثانياً، ولكن الحكم الكوري ألغى الهدف بداعي التسلل، فيما ظهر التراجع الدفاعي لفريق ماليزيا، والذي لجأ للاعتماد على الهجمات المرتدة والتي وقف دفاع «الأبيض» حائلاً دون وصولها لمرحلة الخطورة.

ومع بداية الشوط الثاني وضح تأثر الفريقين بالجهد الكبير الذي بذله اللاعبون من بداية المباراة، وحاول منتخب ماليزيا الضغط على الأبيض سعياً لإدراك التعادل، وحاول المدرب مارفيك تعزيز أداء الأبيض وتنشيط خط الوسط، فأشرك كايو بديلاً عن خليل إبراهيم، ومن أول لمسة منح كايو كرة جميلة إلى ليما ولكنه أهدر تلك الفرصة الذهبية، ليستعيد الأبيض نشاطه ويهدد مرمى ماليزيا بعدة كرات خطرة، تألق الحارس في التصدي لها، منها تسديدة عبدالله رمضان الصاروخية.

ثلاثية للأبيض

وقبل نهاية المباراة وعند الدقيقة 83 مرر بندر الأحبابي كرة إلى ليما، الذي يتقدم بها وسدد لحظة خروج الحارس لملاقاته مسجلاً الهدف الثاني للأبيض، وهدف الاطمئنان، ويشرك المدرب محمد العطاس بديلاً عن خلفان مبارك، وقبل صافرة النهاية يعود علي مبخوت ليسجل الهدف الثاني له والثالث للمنتخب، ثم يسجل فابيو ليما الهدف الثاني له والرابع للأبيض في الدقيقة 93 من تمريرة عبدالله خلفان المتألق.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز