"فيفا" يُعيد اختيار الكمالي عضواً في «القضائية»

أعاد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اختيار المستشار محمد الكمالي عضواً في اللجنة القضائية التابعة للجنة الأخلاق في الاتحاد الدولي.

وكان قد تم اختيار الكمالي عن قارة آسيا في العام 2017، حيث كان يُعد أول عضو خليجي يتم اختياره في هذه اللجنة المهمة.

ويشغل الكمالي منصب رئيس النزاهة المستقلة التابعة للاتحاد الآسيوي لفترة ثانية بين 2021 – 2025، وهو الذي يشغلها منذ العام 2017.

وأشاد الاتحاد الدولي بالمستشار محمد الكمالي والجهود التي يبذلها من خلال منصبه في الاتحاد الآسيوي ومنصبه في الفيفا من أجل العمل على سن القوانين والتدقيق على النزاهة وعمليات استقبال المعلومات بما يتماشى مع سياسة الإبلاغ عن المخالفات في الاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز