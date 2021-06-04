مسلم فايز: الظفرة منحنى الثقة

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

أكد مسلم فايز مدافع الظفرة، أن إدارة النادي منحته ثقة كبيرة وجرعة معنويات عالية بتجديد التعاقد معه لمدة موسم مؤخرا، ذاكرا انه يأمل أن يكون على قدر التحدي الذي ينتظره وأن يقدم المستوى الذي يليق بناديه وبأسمه في الملاعب.



وقال فايز "34 عاما" الذي كان قد أنضم إلى كشوفات الظفرة قادما من الجزيرة في الموسم الماضي بعقد لمدة عام، أن تجديد تعاقده توفيق من الله ورضا والدين، وانه سعيد بهذه الخطوة لانه ومنذ أنضمامه إلى فارس الظفرة وجدت أن النادي تسيطر عليه روح العائلة والعلاقة الطيبة بين الجميع وأضاف: منذ أول يوم أرتديت فيه شعار الظفرة شعرت براحة نفسية كبيرة، وتعرفت عن قرب إلى مجموعة من اللاعبين لأول مرة وجدت منهم كل تقدير وتعاون، وكذلك من الإدارة بقيادة أحمد عمران القبيسي والتي أشكرها على الثقة والدعم المتواصل.



وأكد مدافع الظفرة أن التواجد للعام الثاني في الظفرة يجعله أكثر حرصا على تقديم مستوى أفضل من السابق وقال: لابد من الإجتهاد حتى أقدم المستوى الذي يرضيني ويرضى كل منسوبي النادي، أمامنا الكثير من التحديات في الموسم الجديد وبالتعاون سويا يمكننا أن نحقق ما عجزنا عنه في الموسم الأخير لنلبي كافة الطموحات.



وأثنى مسلم فايز على زملائه اللاعبين، ذاكرا ان الظفرة يضم في صفوفه عناصر متميزة من الخبرة والشباب وأضاف: صحيح أننا لم نقدم المستوى المأمول في الموسم المنصرم بسبب الإصابات التي أدت إلى عدم الاستقرار في التشكيل وهذا بالتأكيد يؤثر على أي فريق مهما كانت قوته ، ولكن الوضع سيكون أفضل بأذن الله في الموسم الجديد لان جميع زملائي عازمون على تقديم الأفضل ونسأل الله أن يبعد الإصابات عن زملائي وجيمع اللاعبين من أجل تقديم موسم قوي يساهم في تطور الكرة الإماراتية.

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