محمد بن زايد يشيد بأداء فريق الجزيرة لكرة القدم و يشكر كل الفرق التي شاركت بدوري الخليج العربي

المصدر: وام

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم بمستوى أداء لاعبي الفريق الأول لنادي الجزيرة لكرة القدم و جهود الجهازين الإداري و الفني للفريق الذي توج بدرع دوري الخليج العربي لموسم 2020 - 2021 للمرة الثالثة في تاريخه.

جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم - في قصر الشاطئ - سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس نادي الجزيرة الرياضي الثقافي و الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان عضو مجلس إدارة النادي و معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة و التكنولوجيا المتقدمة نائب رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة رئيس اللجنة التنفيذية و الذين أهدوا سموه فوز النادي بدوري الخليج العربي ..

تقديرا وعرفانا بدعم سموه و اهتمامه بالقطاع الرياضي في الدولة وتطويره في مختلف فروعه و أنواعه و الذي يعد حافزا لمواصلة التميز وحصد المزيد من الانجازات.

و هنأ سموه مسؤولي النادي و لاعبيه و الجهازين الإداري والفني وجماهير النادي .. بتتويج جهودهم طوال الموسم بهذا الفوز وتحقيق لقب الدوري.

و أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لكل الفرق التي شاركت في الدوري و أمتعت محبي رياضة كرة القدم بروح رياضية و تنافس يسهم في تعزيز جماهيرية هذه الرياضة في دولة الإمارات ومكانتها.. وتمنى سموه التوفيق والنجاح للفريق خلال مشاركاته المقبلة في البطولات والمنافسات المحلية والإقليمية والقارية .

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