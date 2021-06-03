محمد بن زايد يشيد بأداء فريق الجزيرة لكرة القدم و يشكر كل الفرق التي شاركت بدوري الخليج العربي
أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم بمستوى أداء لاعبي الفريق الأول لنادي الجزيرة لكرة القدم و جهود الجهازين الإداري و الفني للفريق الذي توج بدرع دوري الخليج العربي لموسم 2020 - 2021 للمرة الثالثة في تاريخه.
جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم - في قصر الشاطئ - سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس نادي الجزيرة الرياضي الثقافي و الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان عضو مجلس إدارة النادي و معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة و التكنولوجيا المتقدمة نائب رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة رئيس اللجنة التنفيذية و الذين أهدوا سموه فوز النادي بدوري الخليج العربي ..
تقديرا وعرفانا بدعم سموه و اهتمامه بالقطاع الرياضي في الدولة وتطويره في مختلف فروعه و أنواعه و الذي يعد حافزا لمواصلة التميز وحصد المزيد من الانجازات.
و هنأ سموه مسؤولي النادي و لاعبيه و الجهازين الإداري والفني وجماهير النادي .. بتتويج جهودهم طوال الموسم بهذا الفوز وتحقيق لقب الدوري.
و أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لكل الفرق التي شاركت في الدوري و أمتعت محبي رياضة كرة القدم بروح رياضية و تنافس يسهم في تعزيز جماهيرية هذه الرياضة في دولة الإمارات ومكانتها.. وتمنى سموه التوفيق والنجاح للفريق خلال مشاركاته المقبلة في البطولات والمنافسات المحلية والإقليمية والقارية .