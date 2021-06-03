عيسى هلال: استضافة المجموعة 1 فخر للإمارات

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

تقدم عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، بالشكر والتقدير، إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، لدعمهما اللا محدود للرياضة والرياضيين بشتى المجالات، ولسمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، على الاستجابة والمساندة لاستضافة إمارة الشارقة، لمباريات المجموعة الأولى لتصفيات كأس أمم آسيا، وكأس العالم 2022، على ملعب نادي الشارقة الرياضي، وتضم المجموعة منتخبات سوريا والصين والفلبين والمالديف وجوام، وهذا إن دل، فإنما يدل على تميز الإمارات والشارقة في استضافة وتنظيم المباريات ويؤكد أيضاً الجاهزية السريعة في كل الظروف.

وأضاف: اعتادت الشارقة، تحقيق النجاحات المميزة في التنظيم الرائع لمختلف الأحداث والمناسبات الرياضية الكبيرة، وهنالك العديد من الشواهد، وآخرها الإشادة التي حصلت عليها الإمارة لاستضافة مباريات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا، وهو الأمر الذي يؤكد جاهزية فريق عمل مجلس الشارقة الرياضي وأنديته في العمل على تنظيم أي حدث رياضي، بالتنسيق مع الجهات المختلفة، بما يتواكب مع الإمكانات العالية للإمارة، وجاهزية منشآتها الرياضية، والبنى التحتية، وبما يعكس السمعة الطيبة.

واستطرد عيسى هلال قائلاً: نثمن أيضاً، تعاون مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية، منها القيادة العامة لشرطة الشارقة، والتنسيق المشترك من أجل التنظيم والتنسيق لاستضافة المباريات بكل سلاسة ويسر، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية، مع الحفاظ على الأمن والسلامة العامة، وهذا إن دل، فإنما يدل على أن الجميع يعمل كفريق عمل واحد، من أجل الحصول على شهادة تميز جديدة للإمارة، التي جاءت محل ثقة من الاتحادين الآسيوي والإماراتي لكرة القدم، كونها على درجة عالية من الجاهزية، من ناحية الملاعب التي تقام عليها المباريات، أو ملاعب التدريبات، بالإضافة إلى الخبرات الكبيرة، والكفاءات البشرية التي تسهم في نجاح وتميز هذه الأحداث.

واختتم: فريق العمل جاهز لهذه المهمة، التي تعتبر تحدياً جديداً، ونحن على ثقة بنجاح الجميع، كل في موقعه، في هذا الحدث، وتقديم عمل رياضي كبير، يبرهن على الإمكانات العالية، والمواصلة على نفس النهج من التميز.

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