مارفيك: هدفنا تحقيق الفوز

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أكد الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب المنتخب الوطني الأول، جاهزية «الأبيض» للقاء ماليزيا اليوم، ضمن تصفيات المجموعة السابعة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

وقال في المؤتمر الصحفي، أمس: «تركيزنا منصب على لقاء ماليزيا، وعلينا وضع الفوز فقط نصب أعيننا، أنا سعيد بلعب التصفيات على أرض ملعب الوصل، وبالحضور الجماهيري، تطورنا بشكل كبير ونلعب بأسلوبنا، وليس هناك ضامن للفوز، ولكنّ اللاعبين لديهم الإصرار والعزيمة على تحقيق النصر، وأنا سعيد بما أراه من اللاعبين، وأتمنى أن نحقق الفوز».

ومن جانبه، قال علي خصيف حارس مرمى منتخبنا الوطني: «شكراً على السماح للجماهير في المدرجات، نحتاجهم إلى جانبنا في هذه المباراة المصيرية المهمة، وكل تركيزنا منصب على المباراة الأولى، وإن شاء الله نحقق النتيجة الإيجابية التي تسعد جمهورنا».

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