دعوة الجماهير لحضور مباراة منتخبي الإمارات وماليزيا

المصدر: دبي ــ البيان الرياضي

ناشد مسؤولو اتحاد الكرة، الجماهير، لحضور مباراة اليوم، بين منتخبنا الوطني ونظيره الماليزي، من أجل دعم جهود لاعبي الفريق، وزيادة حماسهم، سعياً لتحقيق الفوز، والتمسك بأمل التأهل عن المجموعة السابعة، للمرحلة التالية لتصفيات كأس العالم، والتأهل إلى نهائيات كأس آسيا بالصين.

وكان اتحاد الكرة، بعد التنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وفريق إدارة الأزمات والكوارث بإمارة دبي، قرر السماح بحضور الجماهير في مباريات المجموعة السابعة، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023، التي ستقام في ملعبي زعبيل وآل مكتوم بدبي، بنسبة 30 % من السعة الإجمالية لمدرجات كل استاد. وأكد اتحاد الكرة، أن الحضور سيكون متاحاً لمن يُظهر حالة «حاصل على تطعيم كوفيد 19»، وحرف (E) عبر تطبيق الحصن، والحاصل على النجمة من التجارب السريرية، مع إبراز نتيجة الفحص السلبية (PCR) لمدة لا تتجاوز «48» ساعة من يوم المباراة، مع أهمية الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات، والتباعد الجسدي وغيرها، وستكون التذاكر متوافرة عبر منافذ البيع الإلكترونية. وتأتي هذه الخطوة، في إطار حرص اتحاد كرة القدم على دعم المنتخب الوطني في مشواره بالتصفيات، ومنح الفرصة أمام الجماهير، بالحضور ومساندة اللاعبين من المدرجات، وسط إجراءات احترازية، تضمن سلامة الجميع.

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