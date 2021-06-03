السهلاوي: اللاعبون عازمون على العبور

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أشاد يوسف حسين السهلاوي، النائب الثاني لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، بالتزام اللاعبين الدوليين وحرصهم على التأهل إلى كأس العالم 2022 وآسيا 2023 ، وقال إن جميع عناصر الأبيض يعملون بتفانٍ وإخلاص من أجل تحقيق نتائج إيجابية في التصفيات، مؤكداً أن مباراة ماليزيا ستكون مفتاح الأمان لما تبقى من مشوار المنافسة، مثمناً جهود الأجهزة الفنية والإدارية والطبية وبقية عناصر المنتخب، وقال: «لمسنا منهم عملاً جاداً من أجل تحضير المنتخب بأفضل صورة».

وثمن السهلاوي دعم ومتابعة مجلس إدارة اتحاد كرة القدم برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي للمنتخبات الوطنية كافة، والمنتخب الأول بصورة خاصة، وقال إن متابعته المستمرة أكبر محفز للأبيض خلال التصفيات، متقدماً بالشكر لكل أعضاء مجلس الإدارة على اهتمامهم بالمنتخب ومنحه الأولوية في كل شيء. ودعا النائب الثاني لرئيس الاتحاد اللاعبين إلى بذل أقصى ما يستطيعون في هذه التصفيات من أجل الوصول إلى المرحلة التالية، ومواصلة رحلة التأهل إلى المونديال، مجدداً ثقته بمواهبهم ومؤهلاتهم وقدراتهم على تحقيق النجاح وإسعاد الجماهير، مشيراً إلى أن الجهد المبذول خلال التدريبات والمباريات الودية يشير إلى أن الأبيض بلغ من الجهوزية ما يؤهله لتقديم أداء جيد، وتحقيق نتائج إيجابية. وعبر السهلاوي عن سعادته بعودة الجماهير إلى الملاعب، مؤكداً أن حضور الجمهور الإماراتي سيكون أهم المحفزات التي تدفع اللاعبين لتقديم أداء أفضل، مشيراً إلى أن عشاق الكرة الإماراتية يدركون مسؤولياتهم تجاه الأبيض، وسيكونون حريصين على التشجيع والالتزام بالإجراءات الاحترازية في الوقت نفسه.

وشدد على ضرورة مواصلة التكاتف لتسهيل مهمة المنتخب في التصفيات التي تقام على أرضنا، فالأبيض يحتاج في هذا الوقت إلى مزيد من الدعم.

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