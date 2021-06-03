عموري وخليل أبرز الغائبين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يغيب عن مباراة اليوم، ثنائي مهم، الأول صانع الألعاب عمر عبد الرحمن «عموري»، الذي تعرض للإصابة في الرباط الصليبي أكتوبر 2018، خلال لقاء فريقه السابق الهلال السعودي، وبعد انتقاله للجزيرة، لم يكن قد تعافى بالكامل، ليترك فخر أبوظبي، وينتقل إلى شباب الأهلي، لكنه لم يستعد لياقته بالكامل، ما أدى لعدم استدعائه للمنتخب.

أما الغائب الثاني اليوم، فهو أحمد خليل، صاحب خمسة أهداف في مباراتي ماليزيا في تصفيات 2018، والذي لا يزال موقفه غامضاً في الانتقالات المقبلة، ولا شك أن غياب النجمين مؤثر، ولكن اختيارات الجهاز الفني كانت للأكثر جاهزية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز