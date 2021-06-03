حسابات التأهل إلى مونديال 2022 وآسيا 2023

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حدد الاتحاد الدولي ونظيره الآسيوي حسابات التأهل بالنسبة للمجموعات المشاركة في التصفيات المشتركة، يصعد متصدر كل مجموعة في الدور الثاني إلى كأس آسيا 2023 مباشرةً، ويلحق بهم كذلك أفضل الثواني، أما بقية الوصفاء فينضمون للدور الثالث في تصفيات الكأس الآسيوية، ويودعون تصفيات المونديال.

في الدور الثالث، تنفصل تصفيات كأس العالم 2022 عن تصفيات كأس آسيا 2023، ويشارك في تصفيات المونديال في هذا الدور 12 فريقًا هم المتصدرون للمجموعات الثماني إضافة إلى أفضل 4 فرق من أصحاب المركز الثاني، ويتم تقسيمهم على مجموعتين في كل مجموعة 6 فرق، وتلعب المباريات أيضًا ذهابًا وإيابًا كما في الدور الثاني، وفي النهاية يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى كأس العالم مباشرةً، فيما يتحول صاحبا المركز الثالث إلى الدور الرابع.

يتواجه الثالثان في الدور الرابع من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم على مباراتين ذهاباً وإياباً، والفائز يشارك في الملحق النهائي للمونديال الذي يشارك فيه أيضًا منتخب من أمريكا الشمالية وآخر من أمريكا الجنوبية ومنتخب من قارة أوقيانوسيا.

لضمان العدالة لجميع المنتخبات المشاركة، بعد انسحاب كوريا الشمالية من التصفيات، وإلغاء نتائج جميع مبارياتها، قرر إنه بعد انتهاء جميع مباريات التصفيات الآسيوية، والتعرف على أصحاب المركز الثاني في كل مجموعة، سيتم إلغاء نتائج مباريات صاحب المركز الثاني مع صاحب المركز الخامس في كل مجموعة من المجموعات الأولى وحتى السابعة.

لضمان احتساب عدد متساوٍ من المباريات لجميع الفرق التي حصلت على المركز الثاني، وتفادي حصول عدم تكافؤ بين هذه المجموعات السبع والمجموعة الثامنة التي باتت تضم أربعة منتخبات. وبعد اعتماد عدد متساوٍ من المباريات لكل فريق، سيتم تحديد أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني، من خلال اللجوء أولاً إلى أكبر عدد من النقاط في مباريات المجموعة.

وحال التساوي يتم اللجوء إلى فارق الأهداف في مباريات المجموعة، ثم إلى أكبر عدد من الأهداف المسجلة في مباريات المجموعة، وحال الاستمرار في التساوي، يتم اللجوء إلى اللعب النظيف، باحتساب أقل عدد من النقاط بالاعتماد على عدد البطاقات الصفراء والحمراء التي يحصل عليها الفريق في مباريات المجموعة، وأخيراً إجراء القرعة بين المتساويين.

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