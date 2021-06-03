كلباء والكروات.. حالة حب

المصدر: كلباء - محمد فضل

تصدر التقارب بين شركة نادي كلباء لكرة القدم والقيادات الرياضية الكرواتية منصات التواصل الاجتماعي، بعد تعاقد شركة كلباء مع مدربين من كرواتيا للإشراف على تطوير أكاديمية كرة القدم بالنادي، الأمر الذي خلق حالة حب بين الأوساط الرياضة الإماراتية والكرواتية.

وبادر المدرب زلاتكو دالتيش المدير الفني لمنتخب كرواتيا ومدرب العين السابق، بحمل قميص نمور كلباء قبل أيام متمنياً للفريق التوفيق، كما أكد زلاتكو أن الأكاديمية الكرواتية التي تعاقدت مع شركة كلباء، ستحدث تطوراً ملحوظاً في المراحل السنية.

وتبع زلاتكو في الإشادة بـ«النمور» كابتن منتخب كرواتيا ونجم ريال مدريد الإسباني، لوكا مودريتش، والذي أهدى قميصه رقم (10) إلى علي كانو رئيس شركة كرة القدم بالنادي، بعد منحه الثقة للمدرسة الكرواتية في النادي، كما أهدى النادي القميص الأصفر لزلاتكو ماتيشيا رئيس الوزراء الكرواتي السابق ورئيس اللجنة الأولمبية الكرواتية الحالي.

ودعت حالة الحب الكرواتية تلك البعض للتساؤل عما إذا كان النادي في طريقه لعقد صفقات جديدة مع نجوم من العيار الثقيل من كرواتيا، خلال الأيام المقبلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز