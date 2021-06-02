راشد بن حميد: مرحباً بضيوف الآسيوية في بلد التعايش والتسامح

المصدر: دبي - البيان الرياضي

رحب الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم بوفد الاتحاد الآسيوي والحكام، وبعثات منتخبات المجموعة السابعة المشاركة في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، التي تقام في دولة الإمارات للفترة من الغد وحتى 15 يونيو الحالي، متمنياً للجميع طيب الإقامة، قائلاً: «مرحباً بضيوف التصفيات الآسيوية للمونديال في بلد المحبة والتعايش والتسامح».

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي حرص اتحاد الإمارات لكرة القدم على تهيئة أفضل الظروف، لإنجاح مباريات المجموعة السابعة، مشيراً إلى أن كل وسائل الراحة وملاعب التدريب والمباريات ووسائل النقل والتواصل والصحة والأمن متوافرة في الدولة، منوهاً بأن الإمارات حققت نجاحاً منقطع النظير في مكافحة فيروس «كورونا» وتصدرت دول العالم في التلقيحات والأنشطة الوقائية، فضلاً عن وعي المجتمع الإماراتي والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.

وقال رئيس الاتحاد: بفضل وحكمة وتوجيهات القيادة الرشيدة، برهنت دولة الإمارات أن الحياة مستمرة بأفضل صورها، وأن دار زايد تستقبل الزوار من كل بقاع العالم، حيث أصبحت ملاذاً آمناً للرياضة والرياضيين، وتُقيم الفرق فيها معسكراتها وتخوض مبارياتها الودية والرسمية في ملاعبها، كما أن الاتحادات الدولية والقارية تنظم فعالياتها في الدولة، لإيمانها بأن الإمارات مؤهلة لاستضافة أكبر الأحداث الرياضية.

وأشار الشيخ راشد بن حميد النعيمي إلى أن اتحاد كرة القدم وقعّ اتفاقيات مع جهات ومؤسسات صحية داخل الدولة، للإشراف على تطبيق البروتوكول الصحي من أجل الحفاظ على سلامة جميع البعثات والأفراد، معبراً عن فخره واعتزازه بما تقدمه القيادة الرشيدة من دعم سخي للرياضة والرياضيين إلى أن أصبحت الإمارات عاصمة للرياضة العالمية بكل تخصصاتها.

من جهة أخرى، جدد الشيخ راشد بن حميد النعيمي دعم مجلس إدارة الاتحاد للمنتخب الوطني في مشواره بالتصفيات، وتمنى له التوفيق، مؤكداً أن الاتحاد يضع كل إمكاناته تحت تصرف المنتخب من أجل أن يحقق هدفه في التصفيات ويسعد جماهير الكرة الإماراتية المتعطشة لمزيد من الإنجازات.

وعبر رئيس الاتحاد عن سعادته بالسماح للمشجعين بالحضور إلى المباريات، وبنسبة 30% من سعة المدرجات، داعياً الجمهور الإماراتي إلى أداء دوره بأفضل وجه في التصفيات، مؤكداً أن المشجع الإماراتي أحد أبرز عناصر قوة المنتخب، منوهاً بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية واتباع الإرشادات الرسمية، للحفاظ على سلامة الجميع.

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