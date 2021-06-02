هدوء يسبق العاصفة في قلعة الصقور

المصدر: رأس الخيمة - محمد فضل

لا يزال الهدوء مسيطراً على الشارع الرياضي في رأس الخيمة وجمهور فريق الصقور تحديداً، والذي ينتظر حزمة من الأخبار المتعلقة بالنادي، مثل تشكيل مجلس إدارة فريق الإمارات الصاعد مجدداً لدوري الأضواء والشهرة، وكذلك الإعلان عن تكوين شركة كرة القدم والتي ستضع النقاط على الحروف، وذلك فيما يتعلق بحسمها لعدد من الملفات «المهمة» التي تنتظرها والتي من بينها إمكانية التجديد للجهاز الفني الحالي بقيادة المدرب المقدوني جوجيكا أو رحيله بعد أن قاد الفريق للتأهل إلى دوري الخليج العربي.

كما أن الإدارة الجديدة لوصيف دوري الهواة والصاعد مجدداً إلى دوري الأضواء ستكون مطالبة أمام جماهير النادي بتحديد هوية الوافدين الجدد المنضمين لقائمة الفريق، وكذلك المغادرين لكشوفات الصقور، وذلك على صعيد المواطنين والأجانب، وكذلك المقيمين، في وقت لم يتم الإعلان فيه حتى اللحظة عن أي انتقالات جديدة خلال الأيام الماضية أو حتى الكشف عن هوية أي لاعب أسوة ببقية أندية دوري الخليج العربي والتي بدأت باكراً التهيؤ للموسم المقبل.

ويتوقع المراقبون، عاصفة تلي تلك الحالة الهادئة، حيث يتم الترتيب للعديد من القرارات والأخبار، سواء على صعيد الانتقالات، أو القرارات الإدارية، وسيظهر ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

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