نجوم دورينا.. عودة إلى وجهات الاستجمام والسياحة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

استعاد نجوم دوري الخليج العربي متعة السفر والسياحة بنهاية الموسم الحالي بعدما حرمتهم الجائحة من الاستمتاع بإجازاتهم الصيفية في العام الماضي بسبب القيود والإجراءات الاحترازية.

واختار العديد من اللاعبين المواطنين والأجانب وجهات سفر متنوعة للاستمتاع بإجازاتهم الصيفية قبل العودة للتدريبات والتحضير للموسم الجديد مع أنديتهم بداية يوليو المقبل، وتنوعت هذه الوجهات بين أشهر العواصم الأوروبية مثل لندن وموسكو وباريس ومدن أمريكية مثل لوس انجليس ونيويورك وأجمل الشواطئ العالمية في المالديف والبرازيل.

ووفقاً لما نشره نجوم دورينا عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «انستغرام» و«تويتر»، فإن الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وجزر المالديف كانت الوجهات المفضلة لأغلب نجوم دوري الخليج العربي الذي ودع مسابقاته في منتصف الشهر الجاري.

رحلة جماعية

اختار الثلاثي فواز عوانة كابتن بني ياس ومحمد جابر لاعب شباب الأهلي ومحمد الجسمي لاعب النصر تنظيم رحلة جماعية إلى مدينة لوس انجليس الأمريكية.

ونشر محمد جابر ومحمد الجسمي صوراً عن رحلة لوس انجليس على حساباتهما مع صديقهما فواز أثناء تجولهم ببعض المعالم السياحية والاستمتاع بقضاء أوقات ممتعة معاً بعد موسم مرهق وحافل بالإثارة والتشويق حتى جولاته الأخيرة، حيث توّج محمد جابر مع فريقه شباب الأهلي بثلاثية تاريخية، كأس السوبر وكأس الخليج العربي وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، فيما نافس فواز عوانة مع بني ياس على لقب الدوري حتى الجولة الأخيرة وأنهى محمد الجسمي موسمه مع فريقه النصر في المركز الخامس ونال وصافة كأس الخليج العربي وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

احتفال التمديد

واحتفل البرتغالي توزي بتجديد عقده مع النصر لمدة موسمين في جزر المالديف، حيث نشر صورة له وهو يلهو على الشاطئ مع ابنه البكر غوستافو الذي ولد في فبراير الماضي.

واختار توزي الذي يعدّ أحد أبرز نجوم النصر السفر إلى المالديف لقضاء بعض الوقت مع أسرته الصغيرة قبل التوجه إلى مسقط رأسه في البرتغال قبل العودة إلى دبي.

واختار زميله الإسرائيلي ضياء سبع التوجه إلى المالديف لقضاء إجازته هناك، ونشر سبع بعض الصور على حسابه وهو يستمتع بأشعة الشمس واللعب مع أطفاله بأحد المنتجعات السياحية، كما فضل ثنائي نادي الشارقة البرازيليان إيغور كورنادو وكايو لوكاس قضاء إجازتيهما بالمالديف.

ونشر محمد فوزي لاعب النصر صورة على حسابه في «انستغرام» وهو يتواجد في قلب منطقة مانهاتن في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تشتهر بأفخم الفنادق والمطاعم وحديقة سنترال بارك وغيرها من المعالم السياحية.

ونشر خالد جلال لاعب خورفكان صورة على حسابه وهو يجلس بأحد المطاعم في العاصمة الروسية موسكو المعروفة بمعالمها السياحية المتنوعة وطقسها الجميل في هذه الفترة من العام، كما اختار عبد العزيز صنقور لاعب شباب الأهلي قضاء إجازته الصيفية بأوروبا بعد موسم الثلاثية التاريخية.

من جهته اختار السنغالي ماخيت ديوب مهاجم الظفرة قضاء إجازته في مدينة روفسك الساحلية بالعاصمة السنغالية داكار، فيما نشر البرازيلي غلوبير ليما مدافع النصر، بعض الصور على حسابه في «انستغرام» وهو يستمتع بالسباحة على شاطئ بورتا نيغرا في البرازيل.

وبنهاية الموسم الحالي غادر أغلب المدربين واللاعبين الأجانب والمقيمين لقضاء إجازاتهم الصيفية في بلدانهم قبل استئناف نشاط الموسم الجديد.

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