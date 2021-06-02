خلفان مبارك: متمسكون بالحلم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قال خلفان مبارك لاعب وسط المنتخب الوطني إن الحالة المعنوية والبدنية والفنية للاعبين في أعلى مستوياتها، وإن تلك الحالة انعكست على أدائهم في التدريبات بالمعسكر، حيث إن المنافسة على أشدها لنيل ثقة الجهاز الفني من أجل حجز الأمكنة في التشكيلة الأساسية للفريق الذي سيخوض مباراة ماليزيا، وباقي المباريات التي تليها، مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة في الكرة الإماراتية في غاية الأهمية، لأنها حاسمة في مسألة التأهل للمونديال وأمم آسيا، والنتائج سوف تحدد موقف المنتخب فيها، ولذلك فإن كل اللاعبين استدعوا أعلى معدلات التركيز من منطلق إدراكهم لحجم المسؤولية، ولديهم العزم الأكيد على تقديم أفضل ما لديهم لتحقيق حلم التأهل.

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