يوسف جابر: المنتخب الماليزي متطور

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عبر يوسف جابر مدافع منتخبنا الوطني عن سعادته بقرب موعد استئناف التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم ونهائيات كأس آسيا، مؤكداً أنها مناسبة ينتظرها طويلاً هو وزملاؤه اللاعبون لتقديم أفضل ما عندهم، من أجل تحقيق الفوز وضمان التأهل للمرحلة الحاسمة التالية في التصفيات، ولا سيما أن الإمارات سوف تستضيف هذه التصفيات في دبي، كما أن المنتخب استعد بشكل جيد لها تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الهولندي بيرت فان مارفيك.

مسؤولية

وأكد جابر: «برنامج الإعداد يسير بشكل جيد، واللاعبون يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ونحن نسعى لتحقيق أهدافنا في التأهل، لا سيما بعد الأداء والنتائج الإيجابية في المباراتين الوديتين الأخيرتين أمام الهند والأردن، وثقتنا بلا حدود في إمكاناتنا كلاعبين، ولكننا في الوقت نفسه سنتعامل بمنتهى الجدية مع كل مباراة، والبداية ستكون مع مباراة ماليزيا غداً التي أراها مفتاح التأهل، لأن البدايات دائماً تكون بالغة الأهمية، ومنتخب ماليزيا من المنتخبات المتطورة، ونحن ننظر إلى هذا الأمر بجدية بالغة، فاحترام الفريق المنافس أمر مهم في كرة القدم».

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