«الأبيض» يختتم اليوم استعداداته للتحدي الآسيوي

المصدر: دبي - العوضي النمر

يختتم مساء اليوم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مرانه في دبي على ملعب نادي الوصل في زعبيل، استعداداً لمواجهة ماليزيا غداً، في أولى مباريات الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم وكأس آسيا 2023، حيث يركز الجهاز الفني بقيادة المدرب الهولندي فان مارفيك على طريقة اللعب التي سيخوض بها الفريق المباراة، واختيار التشكيل المناسب لتنفيذ الخطة.

كما يركز الجهاز الفني على اختيار العناصر التي ستخوض لقاء ماليزيا، لضمان ظهور المنتخب بصورة طيبة في أولى مبارياته بعد قرار استكمال التصفيات، التي سبق وتأجلت عدة مرات بسبب جائحة كورونا، حيث من المتوقع أن يظهر المنتخب بثوب جديد، سواء في طريقة أو تشكيلة اللعب، التي ستشهد مشاركة بعض العناصر الشابة المتوقع مولد نجوميتها خلال تلك التصفيات.

ويعول الجهاز الفني كثيراً على سلاحي الروح القتالية والقوة الهجومية للأبيض خلال مباراة ماليزيا، كذلك يركز على تنفيذ اللاعبين للتعليمات في الملعب، حيث من شأن النتيجة الإيجابية أن ترفع المعنويات، وتعزز من الأجواء الإيجابية، وتحفز الجميع على تحقيق الفوز خلال باقي المباريات.

دعم

من جهته أكد خالد إسماعيل نجم منتخب الإمارات ونادي النصر سابقاً دعمه الكبير لـ«الأبيض» واللاعبين خلال الفترة الحالية، التي تتطلب تكاتف الجميع خلف المنتخب من أجل التمسك بأمل التأهل عن المجموعة السابعة، والتي من شأنها أن تحفز اللاعبين لمزيد من العطاء وبذل الجهد خلال التصفيات، التي تضم منتخبات قوية لها باع وخبرة كبيرة، ولا بد من الاستعداد الفني والمعنوي لمواجهتها وتحقيق الفوز عليها.

وقال خالد إسماعيل: أذكر إخواني اللاعبين بأننا كجيل سابق حققنا شرف التأهل لمونديال إيطاليا عام 90 بالروح القتالية العالية والعزيمة القوية، والتي تغلبنا بها على الفرق المنافسة والظروف الصعبة التي كان يمر بها اتحاد الكرة حين ذاك، أعتقد أن استعادة تلك الروح مرة أخرى هي من ستقودنا إلى تحقيق أمل المنافسة على نيل إحدى بطاقات التأهل، وهذا ليس بغريب على أبناء وشباب الإمارات.

فيما حدد خبراء كرويون عدة محاذير للمنتخب الوطني قبل مباراته المرتقبة غداً أمام نظيره المنتخب الماليزي، المقررة على استاد نادي الوصل، لحساب المجموعة السابعة، تتمثل في أن المنتخب الماليزي اكتسب خبرة التعامل مع تلك التصفيات، إضافة إلى أهمية احترام «الأبيض» للمنافس وعدم التقليل من شأنه أو الاستهانة به في الملعب، والتحسب لكيفية التعامل معه، بعدم منحه فرصة السيطرة على مجريات المباراة، والتحسب كذلك لعدم الانسياق لإيقاع اللعب السريع الذي يتميز به، خصوصاً وسط الأجواء الرطبة.

وأشار الخبراء إلى أن الأبيض قادر على حسم اللقاء لمصلحته والظفر بالنقاط الثلاث، حيث عبروا في استطلاع «البيان الرياضي» لآرائهم عن أن مهمة المنتخب في هذه المباراة لن تكون سهلة، لذلك يجب على المدرب مارفيك زيادة الفاعلية الهجومية بشكل متوازن، ولا يكون السعي للفوز والحسم على حساب الجانب الدفاعي، حتى لا يستغله المنتخب الماليزي.

مران للضيوف

ويؤدي منتخب ماليزيا مرانه الليلة على ملعب المباراة وفق لوائح الاتحاد الآسيوي، من أجل التعود على أرضية اللعب، وكذلك يؤدي منتخبا تايلاند وإندونيسيا مرانهما على ملعب آل مكتوم في نادي النصر، حيث يقام لقاؤهما في توقيت مباراة الأبيض نفسه.

كما يعقد الاتحاد الآسيوي الاجتماع الفني للفرق التي ستخوض مباراة اليوم الأول للتصفيات من أجل الاتفاق على كل الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمباراتين، إضافة إلى الاتفاق على لون قمصان اللعب.

ويشهد الاجتماع الحكام المكلفين بإدارة المباراتين، وسيكون عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة مسؤولي الاتحاد الآسيوي وممثلي المنتخبات والجهات المعنية الأخرى. كما سيقام مساء اليوم أيضاً المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة بحضور مدرب منتخبنا فان مارفيك وأحد اللاعبين في قاعة المؤتمرات الصحفية باستاد زعبيل يعقبه مؤتمر مدرب منتخب ماليزيا.

تعاون

على جانب آخر استقبل الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، في مكتبه بإمارة عجمان أمس، تران كووك توان نائب رئيس الاتحاد الفيتنامي، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الموجود حالياً في الدولة ضمن بعثة منتخب بلاده، الذي يشارك في مباريات المجموعة السابعة الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 والتي ستنطلق اعتباراً من الغد.

وبحث الجانبان، بحضور محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، سُبل تعزيز التعاون المشترك بين الاتحادين بما يخدم مصلحة لعبة كرة القدم في البلدين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز