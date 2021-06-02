مباريات المجموعة الأولى الآسيوية في الشارقة

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس موافقة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم على استضافة مباريات المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين بنظام التجمع، وسوف تقام المباريات السبع المتبقية في المجموعة الأولى، وتضم منتخب سوريا المتصدر والصين والفلبين والمالديف وغوام، على ستاد مدينة الشارقة، وسيتم اعتماد برنامج المباريات في الأيام المقبلة بعد التشاور مع الفرق المشاركة والأخذ في الحسبان مواعيد وصولها إلى الإمارات.

وأعرب داتو ويندسور جون الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تقديره للاتحاد الإماراتي لكرة القدم على إبداء استعداده لاستضافة مباريات المجموعة الأولى، وخاصة في هذه الأوقات الصعبة.

وقال داتو ويندسور: هذه أوقات حافلة بالتحديات، وأنا باسم الاتحاد الآسيوي أتقدم بالشكر إلى الاتحاد الإماراتي لموافقته على استضافة مباريات المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية.

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