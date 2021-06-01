العين يعلن رسميا التعاقد مع سلطان الشامسي

المصدر: العين- طلحة عبدالله

اعلن نادي العين رسميا عن تعاقده مع اللاعب سلطان الشامسي، قادما من بني ياس، وجاء الإعلان عبر تغريده مقتضبة على حساب النادي الرسمي بتويتر( سلطان الشامسي عيناوي، مرحبا بك في قلعة الزعيم) دون الإشارة إلى أي تفاصيل أخرى تتعلق بقيمة العقد ومدته.

وكان ( البيان الرياضي) انفرد في وقت سابق من شهر مايو بتعاقد العين مع اللاعب سلطان الشامسي بعقد حر لمدة ثلاث سنوات بعد أن دخل في فترة الستة أشهر.

وتعتبر صفقة الشامسي هي الأولى للعين بعد انتهاء الموسم الكروي، فيما تترقب الجماهير العيناوية المزيد من الصفقات خلال الأيام المقبلة، خصوصا على مستوى الجهاز الفني بعد رحيل المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، بنهاية الموسم.

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