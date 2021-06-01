المدربون المواطنون يتصدرون بورصة «الهواة»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

شهد «ميركاتو» مدربي أندية الهواة نشاطاً كبيراً، وذلك خلال اليومين الماضيين، وتصدر المدربون المواطنون بورصة دوري «الهواة»، حيث أصبح سالم البلوشي المدرب الوطني السادس في دوري «الأولى» خلال الموسم المقبل بتوقيعه لتدريب حتا، مع عارف شلنك «التعاون» ومحمد الخديم «مسافي» ووليد عبيد «الذيد» ومحمد جلبوت «العربي» وعبد الغني المهري «مصفوت»، فيما تعاقد الحمرية مع المصري طارق السيد، والبطائح مع التونسي طارق الحضيري.

ولم يتم الإعلان عن هويتي المدربين الجديدين في ناديي دبا الحصن ودبا الفجيرة بينما ذهبت أمنيات المدرب التونسي ناصيف البياوي أدراج الرياح بعد أن صرح علناً أنه لن يرفض العمل مع الفجيرة في الهواة، لكن إدارة النادي كان لها رأي آخر، وودعت البياوي لتبدأ رحلة البحث عن مدرب جديد يقود الفجيرة في دوري الهواة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز