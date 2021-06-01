الإمارات.. ملاذ آمن للمنتخبات والبطولات الرياضية

المصدر: دبي - عدنان الغربي

باتت الإمارات ملاذاً آمناً للمنتخبات والفرق والبطولات الرياضية في الوقت الذي تواجه فيه العديد من الدول في العالم صعوبات في إقامة المباريات والتدريبات بسبب جائحة كورونا التي تسببت في تأجيل العديد من الفعاليات الرياضية أو إلغائها.

وتواصل الدولة استضافة معسكرات المنتخبات والأندية من رياضات متنوعة للاستعداد للاستحقاقات المقبلة مثل أولمبياد طوكيو والتصفيات القارية وكأس العالم 2022.

منذ بداية العام الجاري، استضافت الإمارات أكثر من 70 منتخباً في العديد من الرياضات والألعاب الجماعية والفردية مثل السباحة والرجبي والغولف والدراجات الهوائية والتنس والريشة الطائرة ورياضات أصحاب الهمم وغيرها، وخلال الأسبوعين الأخيرين استضافت الإمارات معسكرات 15 منتخباً لكرة قدم استعداداً لتصفيات كأس آسيا ومونديال 2022، أو الاستحقاقات الأخرى، وهي منتخبات الأردن والكويت وعمان والمالديف وسوريا وماليزيا وتايلند وإندونيسيا وفيتنام والهند وأفغانستان وأوزبكستان وسنغافورة وأستراليا ومنتخب البحرين الأولمبي.

إنقاذ

كما أنقذت الإمارات بطولات قارية كانت في طريقها للإلغاء أو التأجيل مثل بطولة آسيا للملاكمة التي رفضت الهند استضافتها قبل أيام قليلة من انطلاقتها بسبب الانتشار الواسع لفيروس كورونا، ليتمّ نقلها إلى دبي وإقامتها في ظروف جيدة ووسط إجراءات احترازية نالت الإشادة من الاتحاد الدولي للملاكمة والاتحاد القاري للعبة.

3 معسكرات

وأكد مقبول البلوشي مدير المنتخب العماني لكرة القدم، أن الأخير أقام 3 معسكرات متتالية في دبي استعداداً للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، مشيراً إلى أنه تم اختيار الإمارات لعدة اعتبارات من بينها المرافق الرياضية المتطورة والفنادق على مستوى عال وسهولة التنقل من مكان لآخر عكس أغلب الدول التي تفرض قيوداً على زوارها بسبب جائحة كورونا.

4 مباريات

وقال مدير منتخب عمان في تصريح لـ«البيان الرياضي»: لا يمكن أن نجد الظروف المريحة لتحضيراتنا في دولة أخرى غير الإمارات، لذا قررنا إقامة كل معسكراتنا في دبي منذ شهر مارس الماضي، ولم نجد أي صعوبة في برمجة التجارب الودية، حيث لعبنا 4 مباريات أمام الهند والأردن وتايلند وإندونيسيا، كل الأمور كانت جيدة للغاية خصوصاً للفرق الرياضية والبنية التحتية ممتازة جداً والدليل وجود 15 منتخباً خلال فترة قصيرة في الإمارات.

تعاون

وأضاف: نشكر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم على التعاون الراقي وتعاونه معنا، إنه يعتبرنا في مقام المنتخب الإماراتي.

وأكد البلوشي أن الإمارات تعد الدولة الوحيدة في المنطقة التي يمكن الدخول إليها دون تعقيدات، موضحاً أن ظروف العمل المريحة التي وجدها الجهاز الفني دفعته لمواصلة التحضيرات في دبي.

وقال يامن إبراهيم مدير منتخب المالديف: إن الإمارات دولة جميلة مفتوحة على العالم وتعاملت باحترافية في مواجهة جائحة كورونا وكل المرافق على مستوى عال وتساعدنا على تنفيذ برامجنا بالشكل المخطط له.

2022

خلال الساعات الأخيرة، قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نقل التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 للمجموعة الأولى من الصين إلى الإمارات، كما نجحت الإمارات في إعادة رياضة «أصحاب الهمم» إلى الواجهة العالمية خلال جائحة «كورونا»، من خلال التنظيم الناجح لبطولات فزاع الدولية وكأس العالم للرماية، التي فتحت آفاقاً جديدة وأحيت آمال اللاعبين والمنتخبات، من أجل التأهل والظهور في التحدي الأولمبي المرتقب في طوكيو.

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