حسن سهيل: الأبيض قادر على العبور

المصدر: دبي- العوضي النمر

أكد حسن سهيل لاعب منتخبنا الوطني والنصر الأسبق، أن ثقة الجميع في قدرة الأبيض على اجتياز التصفيات الآسيوية المشتركة كبيرة، في نيل إحدى بطاقات التأهل عن المجموعة السابعة، وقال: جميع اللاعبين متحمسون لخوض غمار التحدي، وإسعاد جماهيرهم، بتحقيق الفوز خلال المباريات الأربع المتبقية من عمر المرحلة الحالية من التصفيات.

وقال حسن سهيل: نعترف بأن المهمة صعبة، وسط تنافس قوي من جميع المنتخبات المشاركة، ولكننا متمسكون بأمل التأهل، خاصة أن التصفيات تقام على ملاعبنا، وبين جمهورنا، الذي لم يبخل بالحضور لدعم اللاعبين، ورفع معنوياتهم، لأن التحدي قوي، ولا بد من التمسك بالأمل حتى آخر صافرة من حكم المباراة.

وأشار لاعب المنتخب الأسبق، إلى أن الهولندي فان مارفيك، قادر على قيادة الفريق بشكل متميز خلال المباريات المتبقية، بعد أن استوعب درس المرحلة الأولى بشكل جيد، وأصبح بمقدور الجهاز الفني التعامل مع المباريات المقبلة بشكل متميز.



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