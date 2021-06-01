«لجنة التأمين» تناقش سُبل نجاح المباريات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ترأس اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، رئيس لجنة تأمين الفعاليات، في مقر اتحاد كرة القدم بدبي، الاجتماع الخاص بتأمين مباريات مجموعة المنتخب الوطني (المجموعة G) ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، والتي ستقام بدبي خلال الفترة من بعد غد الخميس إلى 15 يونيو في إستاد زعبيل بنادي الوصل، وإستاد آل مكتوم بنادي النصر.

وحضر الاجتماع محمد عبد الله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد كرة القدم، والعميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، نائب رئيس لجنة تأمين الفعاليات، والعقيد خميس الشامسي، مدير إدارة الطوارئ بالوكالة، وعدد من أعضاء لجنة تأمين الفعاليات، وضباط الارتباط.

وأكد اللواء عبد الله الغيثي خلال الاجتماع على أهمية الحدث الذي يستدعي توظيف كل الطاقات وتضافر كل الجهود والعمل بروح الفريق الواحد بين كافة اللجان من أجل إخراجه بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الخطة الأمنية المُعدة لتأمين الحدث ومقار إقامة المنتخبات ومرافقتهم من وإلى مقر الإقامة، بالإضافة إلى كيفية استقبال الجماهير في ظل الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، مؤكداً على ضرورة التوعية والتعامل مع الجماهير بالأسلوب اللبق الذي يعكس صورة مشرفة عن رجل الأمن في شرطة دبي.

من جانبه، أشاد محمد بن هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة، بجهود لجنة تأمين الفعاليات التي أسهمت في تمكين الإمارات من استضافة العديد من البطولات والفعاليات والأنشطة الدولية وإخراجها بشكل يليق بمكانة الإمارات، مما جعلها قبلة الفعاليات في كل الأوقات ومختلف الظروف.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز