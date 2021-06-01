الأبيض يستهدف 12 نقطة لتحقيق حلم المونديال

المصدر: دبي - العوضي النمر

لم يتبق سوى 48 ساعة على انطلاقة التحدي الآسيوي لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، الذي يتطلع إلى حصد 12 نقطة، من المباريات الأربع التي سيخوضها خلال منافسات الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، ومن خلال متابعة تدريبات الأبيض ظهرت معنويات اللاعبين مرتفعة وحماسهم كبيراً سعياً لتحقيق الفوز، وإسعاد جماهيرهم التي تمت الموافقة على حضورهم للمباريات، وتلك الروح العالية نشرت الأمل والتفاؤل في أرجاء معسكر المنتخب.

تحذير مارفيك

وعقد المدرب الهولندي فان مارفيك محاضرة فيديو للاعبي المنتخب ناقش خلالها كيفية اللعب أمام منتخب ماليزيا في أولى مباريات الأبيض بعد غد الخميس على ملعب الوصل، وقال للاعبين: أوصيكم بعدم الانخداع بنتائج المنافسين لنا في المجموعة خلال المباريات الودية، ولا بد من اللعب بجدية من أول دقيقة حتى آخر صافرة من حكم المباراة، مع زيادة التركيز وحسن استغلال الفرص التي تسنح للاعبين خلال زمن المباراة، ونحن نتعامل مع مباريات التصفيات بنظام الكؤوس باعتبار كل مباراة وكأنها نهائي كأس لا بد من تحقيق الفوز بها.

تألق مبخوت

يعول الجهاز الفني كثيراً على اللاعب الهداف علي مبخوت، الذي سجل في التصفيات الحالية 6 أهداف في أول 4 مباريات، ويتأخر بفارق هدف واحد فقط خلف السوري عمر السومة، متصدر الهدافين، وسجل مبخوت 3 أهداف في المباراة التي فازت فيها الإمارات على إندونيسيا 5-0.

كما سجل هدفين في مرمى ماليزيا بكوالالمبور، وخاض مبخوت مباراته الدولية الأولى عام 2012، وشهدت مسيرته تحطيم العديد من الأرقام القياسية، وقاد في الموسم المنتهي ناديه الجزيرة إلى لقب دوري الخليج العربي، وفاز بجائزة الهداف بعدما سجل 25 هدفاً، ويعتبر مبخوت رمانة الميزان لأداء الأبيض خلال التصفيات.

الفقاعة الطبية

تم تطبيق نظام الفقاعة الطبية على جميع وفود المنتخبات المشاركة والمنظمين للتصفيات والحكام والمعنيين اعتباراً من أمس حتى نهاية التصفيات، حيث سيخضع الجميع لفحوصات دورية ومستمرة، وستقتصر عملية الحركة من مقر إقامة الوفود إلى ملاعب التدريب والمباريات فقط، وكان المنتخب الإندونيسي أول الداخلين في نظام الفقاعة، ودخل منتخبنا الوطني الفقاعة من أمس هو الآخر.

كما افتتحت أمس العيادات الطبية في مقار إقامة الوفود وناديي الوصل والنصر، إضافة إلى تواجد سيارة إسعاف مجهزة بكل الإمكانات الطبية بمقار إقامة الوفود، إضافة إلى وجود 3 سيارات إسعاف خلال المباريات وفق متطلبات الاتحاد الآسيوي وسيارة خلال تدريبات الفرق اليومية، وتقدم مؤسسة دبي للإسعاف خدمة طبية على مدار الساعة لكل الوفود المشاركة بالمجموعة السابعة.

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