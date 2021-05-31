كايزر: لاعبو الجزيرة وراء تمديد تعاقدي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

كشف الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، أن لاعبيه سبب تمديد عقده مع النادي حتى منتصف يونيو 2023، موضحاً أن الفريق يضم مجموعة رائعة من العناصر المتميزة، التي تمتلك الطموح ورغبة العطاء، مشيراً إلى تميز أدائهم في الموسم الأخير، هو ما حفزه على التمديد، حسب قوله، مؤكداً في ذات الوقت، تقديره الكبير للثقة التي وجدها من إدارة النادي، ومساعدته في بناء الفريق، وحرصها على استمراره في مهمته الفنية، ذاكراً أنه تلقى عدداً من العروض، لكنه فضل «فخر أبوظبي».

سعادة

وقال كايزر في مؤتمر صحافي، أمس، إنه سعيد بالتمديد مع النادي، ويسعى في الموسم الجديد إلى المنافسة على كل الألقاب المحلية، مؤكداً أن أهداف النادي بشكل عام، ستتحدد بعد فترة التعاقدات، وأضاف: من المؤكد أن بطل الدوري، يجب أن يكون حريصاً على التتويج بجميع البطولات، لدينا فريق قوي من عناصر الخبرة والشباب، بقيادة على خصيف وعلي مبخوت، وعناصر صغيرة السن من أكاديمية النادي، التي أعتبرها أفضل أكاديمية في المنطقة، لكن على الرغم من ذلك، وجود وجوه جديدة أيضاً، أمر مهم، لأن الإضافات تمنح الفريق القوة والحماس والحيوية، خاصة أن الموسم المقبل، سيكون أصعب من المنصرم، وهذا ما يعجبني في دوري الخليج العربي، فهو مع كل موسم يتطور أكثر، وهذا التطور يفرض علينا أن نجتهد أكثر، وأن نعمل على تهيئة الفريق على النحو الأمثل، عموماً، بعد الفراغ من ملف التعاقدات، ومعرفة مستوى المنافسين، سنعرف التقييم الحقيقي لفريقنا.

إعداد

وعن وجهة فريقه لتحضيرات الموسم الجديد، قال كايزر: بالنسبة لجميع المدربين، إقامة الإعداد في أحد الدول الأوروبية أفضل، بسبب الطقس، لكن الجميع على علم بالظروف التي اضطرتنا لإقامة الإعداد محلياً في الموسم الماضي، وهذا الوضع انطبق على كل فرق الدوري، لذلك، كان هنالك تكافؤ، أما إذا اتجهت بعض الفرق إلى أوروبا في الفترة الحالية، فإن الوضع سيكون غير متكافئ، لذلك سنرى ما يحدث، حتى نقرر بالتشاور مع الإدارة، لكن بالنسبة لي، أفضل فرنسا أو هولندا أو إيرلندا.

وأشار المدرب الهولندي، إلى عدم وجود تاريخ محدد لانطلاق الإعداد، موضحاً أن أول تدريب سيكون بعد منتصف يوليو المقبل في أبوظبي، بدون اللاعبين الدوليين، وبعدها سيتم حسم القرار بشأن وجهة المعسكر، أو المواصلة محلياً.

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