المصدر: دبي- علي الظاهري

بدأ نادي حتا، استعداداته للموسم المقبل، بعد وداع الفريق الأول للكرة دوري الخليج العربي، وهبوطه إلى دوري أندية الدرجة الأولى، وجاءت أول خطوات «الإعصار»، في إطار استعداداته لدوري «الهواة»، بإجراء مجموعة من الصفقات، أبرزها التعاقد مع اللاعب البرتغالي سالوماو كوكسي، والذي سيتم قيده في خانة المقيمين، وضم عبد الله سمير الجنيبي لمدة موسمين، إلى جانب التعاقد مع المدرب الوطني سليمان البلوشي، لقيادة الفريق، خلفاً للصربي فلاديمير فيرموزيتش، الذي رحل بعد انتهاء عقده، وتم الإعلان رسمياً عن جملة الصفقات المبرمة، أول من أمس، في مقر النادي، بحضور علي عبد الله البدواوي المدير التنفيذي للنادي، مشرف الفريق الأول للكرة.

وتكثف شركة كرة القدم في النادي، جهودها لاستكمال التحضيرات لمهمة العودة إلى دوري المحترفين، بتدعيم صفوف الفريق بأفضل العناصر، سواء على مستوى المواطنين أو الأجانب، إضافة إلى تجديد عقود بعض اللاعبين، حسب توصية اللجنة الفنية، بما فيهم الحارس المسماري، الذي تم تجديد عقده لموسمين، بعد تجربته في الموسم الماضي مع حتا.

ورحل عن صفوف الفريق، العديد من اللاعبين بعد ختام الموسم الكروي، أبرزهم عبد الله كاظم، الذي انتقل إلى نادي الشارقة، والأرجنتيني برايان راميريز، الذي كان مقيداً ضمن فئة المقيمين، ورحل إلى نادي اتحاد كلباء، إلى جانب الرباعي الأجنبي، بعد انتهاء إعارة البرازيلي جوناتاس دي جيسوس من نادي الشارقة، والأوزبكي خامداموف من النصر، و«الإعصار» يبدأ تحركاته استعداداً لـ «الهواة»

دبي- علي الظاهري

بدأ نادي حتا، استعداداته للموسم المقبل، بعد وداع الفريق الأول للكرة دوري الخليج العربي، وهبوطه إلى دوري أندية الدرجة الأولى، وجاءت أول خطوات «الإعصار»، في إطار استعداداته لدوري «الهواة»، بإجراء مجموعة من الصفقات، أبرزها التعاقد مع اللاعب البرتغالي سالوماو كوكسي، والذي سيتم قيده في خانة المقيمين، وضم عبد الله سمير الجنيبي لمدة موسمين، إلى جانب التعاقد مع المدرب الوطني سليمان البلوشي، لقيادة الفريق، خلفاً للصربي فلاديمير فيرموزيتش، الذي رحل بعد انتهاء عقده، وتم الإعلان رسمياً عن جملة الصفقات المبرمة، أول من أمس، في مقر النادي، بحضور علي عبد الله البدواوي المدير التنفيذي للنادي، مشرف الفريق الأول للكرة.

وتكثف شركة كرة القدم في النادي، جهودها لاستكمال التحضيرات لمهمة العودة إلى دوري المحترفين، بتدعيم صفوف الفريق بأفضل العناصر، سواء على مستوى المواطنين أو الأجانب، إضافة إلى تجديد عقود بعض اللاعبين، حسب توصية اللجنة الفنية، بما فيهم الحارس المسماري، الذي تم تجديد عقده لموسمين، بعد تجربته في الموسم الماضي مع حتا.

ورحل عن صفوف الفريق، العديد من اللاعبين بعد ختام الموسم الكروي، أبرزهم عبد الله كاظم، الذي انتقل إلى نادي الشارقة، والأرجنتيني برايان راميريز، الذي كان مقيداً ضمن فئة المقيمين، ورحل إلى نادي اتحاد كلباء، إلى جانب الرباعي الأجنبي، بعد انتهاء إعارة البرازيلي جوناتاس دي جيسوس من نادي الشارقة، والأوزبكي خامداموف من النصر، ورحيل السلوفيني ميرال سامارجيتش، والسويدي نيهار بيسارا، إضافة إلى انتهاء مدة إعارة العديد من اللاعبين المواطنين من أندية شباب الأهلي والظفرة والوصل.رحيل السلوفيني ميرال سامارجيتش، والسويدي نيهار بيسارا، إضافة إلى انتهاء مدة إعارة العديد من اللاعبين المواطنين من أندية شباب الأهلي والظفرة والوصل.

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