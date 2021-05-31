«الشارقة الرياضي» يشيد بنادي مليحة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أشاد عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، بحصول نادي مليحة الثقافي الرياضي على اعتماد تسجيل دليل تقييم أداء الإداريين والمدربين والأجهزة الفنية وتوثيقه رسمياً ضمن المصنفات الفكرية في وزارة الاقتصاد بالدولة، ما يمثل إضافة حقيقية للنادي لمزيد من التطوير والتقدم على كل المستويات وعكس العمل الإداري بما يعود بالنفع على مسيرة النادي، جاء ذلك لدى استقباله محمد سلطان الخاصوني رئيس مجلس إدارة النادي وناصر جمعة المحرزي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي في النادي أول من أمس بمقر المجلس.

وأشار عيسى هلال إلى أن ذلك يمثل نقلة إدارية لنادي مليحة يشجع عليها المجلس لتعميم الفكرة على أندية الإمارة والاستفادة منها كونها خطوة جديدة تشكل أثراً إيجابياً ضمن حرص المجلس على تميز أنديته الدائم.

وأشاد الحزامي بجهود رئيس النادي محمد سلطان الخاصوني ودوره الكبير في تأليف هذا الدليل وهذا إن دل فإنما يدل على حرصه واهتمامه لتقديم عمل كبير من واقع خبرة إدارية انعكست في تسخيرها لصالح النادي بما يشكل فائدة كبيرة لهذه القطاعات من أجل تقديم أفضل عطاء للنادي في جميع المجالات، وسعداء نحن في المجلس بمثل هذه النماذج المميزة التي تعكس التميز الإداري في الإمارة بما يعكس صدى واسعاً يصب في صالح الرياضة ودافعاً للاحتذاء به من واقع الحرص على الاهتمام الإداري بتطوير القطاعات المختلفة في النادي ووضع استراتيجية تحدد طموحاته بشكل علمي وبما يتماشى مع الاهتمام الكبير بالأندية والإمكانيات العالية التي تتمتع بها الرياضة في الإمارة وبما يقود إلى تحقيق الآمال والطموحات والذي ينعكس بدوره على التميز لتحقيق النتائج المبهرة التي تضع النادي في أعلى المراتب.

شكر وتقدير

وبدوره، تقدم محمد سلطان الخاصوني بالشكر والتقدير إلى عيسى هلال الحزامي واهتمامه الدائم ومتابعته وتوجيهاته المستمرة لجميع الخطط التي تسهم في تطور النادي بشكل مستمر، مشيراً إلى أن النادي يتطلع إلى التميز في مختلف المجالات وهذا الدليل يعتبر تقييماً لأداء الأجهزة الإدارية والفنية في النادي وهو إداري وعملي يتم من خلاله التقييم وفق معايير محددة وواضحة وقابلة للقياس بحيث تسهم في التعرف إلى مستوياتهم وتمكن النادي من اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب ورفع كفاءة هذه الشرائح المختلفة ومكافأة المتميزين منهم، كما أنه يعتبر الدليل تطبيقاً لمبادرات استراتيجية النادي 2020 - 2025 والداعية إلى بناء أنظمة عمل وفق أفضل الممارسات في المجال الرياضي وبما يدعم مسيرة التميز في أندية الإمارة تحت مظلة المجلس.

ومن جانبه، أشار ناصر المحرزي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التميز الاستراتيجي، إلى أن هذا الدليل الحاصل على تسجيل المصنفات الفكرية يهدف إلى سد النقص والتطوير الدائم سعياً لتطوير وتقدم النادي من خلال البنود الخاصة بالتقييم الخاص للمعنين في الأجهزة الفنية والإدارية وتطوير الإيجابيات ومعالجة نقاط الضعف ما ينعكس بشكل إيجابي على العناصر ومن ثم على اللاعبين واللجان الرياضية وبما يواكب تطلعات النادي وخطته الاستراتيجية.

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