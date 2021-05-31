شباب الأهلي.. «قفزة رائعة» في الدوري

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

يرجع الفضل في إنهاء شباب الأهلي مشواره في دوري الخليج العربي بالموسم الأخير 2020 - 2021، في المركز الثالث برصيد 50 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن الجزيرة بطل الدوري، و4 نقاط عن بني ياس صاحب المركز الثاني، إلى القفزة الرائعة التي حققها الفريق في الدور الثاني للدوري بقيادة مدربه الوطني مهدي علي، والذي تولى مسؤولية تدريب الفريق في 15 ديسمبر 2020، والفريق يحتل وقتها المركز السابع في الترتيب برصيد 14 نقطة، وبعد واحدة من أسوأ بدايات «فرسان دبي» في الدوري، بتحقيقه 3 انتصارات فقط، وتعادل في 5 مباريات، وخسارة مواجهة واحدة في أول 9 جولات، لعبها الفريق تحت قيادة مدربه الإسباني السابق جيرارد زارغواسا.

عندما بدأ شباب الأهلي طريقه في دوري الموسم المنتهي، وضعته الترشيحات على قمة المتوقع فوزهم بدرع المسابقة، بعد أن كان متصدراً لترتيب الدوري موسم 2019 - 2020، برصيد 43 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن العين بالمركز الثاني، و7 نقاط عن الجزيرة بالمركز الثالث، قبل أن يتم إلغاء الموسم بعد 19 جولة فقط من الدوري بسبب جائحة كورونا، ولذا جاء قرار إدارة شباب الأهلي، بالإبقاء على المدرب زارغواسا، خصوصاً وأن الفريق حقق معه نتائج طيبة في دوري أبطال آسيا 2020، ونجح في الوصول إلى دور الـ16.

وقت طويل

وتطلب تغيير المدرب الإسباني والتعاقد مع مهدي، وقتاً طويلاً من إدارة النادي، ليبدأ المدرب الوطني واحدة من أصعب مهام الإنقاذ وأنجحها، وتقدم مع «فرسان دبي» من المركز السابع إلى المركز الثالث، مع نهاية واحدة من أطول وأصعب مسابقات الدوري في تاريخ الكرة الإماراتية، وفي ظل ظروف خاصة فرضتها الإجراءات المطبقة لمواجهة «كوفيد 19»، وبعدما حقق الفريق 10 انتصارات، و6 تعادلات، وخسارة واحدة، وحصد 36 نقطة تحت قيادة مهدي، كما نجح في حصاد ألقاب كأس سوبر الخليج العربي، وكأس الخليج العربي، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، والذي ضمن للفريق المشاركة في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2022.

مشوار الدوري

خاض شباب الأهلي، 26 مواجهة في دوري الخليج العربي هذا الموسم، وحقق فيها 13 فوزاً، و11 تعادلاً استحق عنها لقب «ملك التعادلات»، ومني بخسارتين فقط، ليكون الأقل خسارة، متفوقاً على الجزيرة الذي مني بـ 3 خسائر، وبني ياس وتلقى 4 خسائر، وتأثرت حصيلة الفريق بما عاناه من تذبذب في المستوى بالدور الأول للدوري، وأفقدته كثرة التعادلات، فرصة الفوز بدرع الدوري، وإضافة لقب رابع محلي هذا الموسم.

وبدأ الفريق بقوة بالفوز على مضيفه اتحاد كلباء 3-0، لكنه تعادل مع ضيفه العين، ومضيفه الوحدة بنتيجة واحدة 1-1، ثم فاز على حتا 3-0، وتعادل مع خورفكان 2-2، وخسر في ملعبه أمام الجزيرة 3-5، وفاز على عجمان 5-1، وتعادل مع الشارقة 1-1، ومع الظفرة 0-0، وخسر من الفجيرة 2-3، وتعادل مع بني ياس 0-0، ومع الوصل 2-2، وختم الدور الأول بالفوز على ضيفه النصر 1-0، ليحتل المركز السادس برصيد 19 نقطة.

وتصاعد أداء ونتائج شباب الأهلي في الدور الثاني، والذي حقق فيه العددي من الانتصارات ، ليتصدر قائمة الفرق الأكثر حصداً للنقاط في الدور الثاني بـ 31 نقطة، متفوقاً على الجزيرة، والذي حصد 30 نقطة.

إحصائيات وأرقام

تميز شباب الأهلي ولاعبوه بعدد من الأرقام والإحصائيات مع نهاية مشاركتهم في دوري المحترفين بالموسم الأخير، ومن أبرز تلك الإحصائيات، إنهاء 9 مباريات بشباك نظيفة، وتسديد 318 تسديدة، منها 146 تسديدة بين قائمي وعارضة المنافسين، وسجل الفريق 52 هدفاً، موزعين بين 46 هدفاً من داخل منطقة الجزاء، و6 أهداف من خارجها، و23 هدفاً بالقدم اليمنى، و16 بالقدم اليسرى، و11 هدفاً من ضربات رأسية، واستقبلت شباكه، 30 هدفاً، وحصل على 164 ضربة ركنية.

وتصدر اللاعب البرازيلي المقيم إيغور خيسوس، قائمة أكثر لاعبي الفريق مشاركة بـ 2067 دقيقة، والأعلى تسديداً على مرمى المنافسين بـ 58 تسديدة، وصناعة للأهداف بـ 8 أهداف، وكذلك قائمة هدافي شباب الأهلي بـ 12 هدفاً، فيما اعتلى الظهير عبد العزيز هيكل، قائمة الأعلى في التمريرات بـ 1366 تمريرة من إجمالي 13783 تمريرة بنسبة دقة 85.5%، والأرجنتيني فيدريكو كارتابيا، قائمة الأعلى في المراوغات الناجحة بـ 41 مراوغة من إجمالي 276 مراوغة ناجحة للاعبي الفريق، والذين حصلوا على 42 بطاقة صفراء، وحالتي طرد.

وحقق شباب الأهلي، أعلى معدل استحواذ بنسبة بلغت 63%، إلى جانب قيام لاعبيه بأكبر عدد من التمريرات الصحيحة في نصف ملعب الخصم بـ 6447، وتشارك مع العين، في قائمة تعدد اللاعبين المسجلين للأهداف بــ 15 لاعباً، لكنه تصدر قائمة أكثر من سجل له لاعبون تحت سن 20 عاماً، بـ 16 هدفاً، وأقل من تعرض لاعبوه لمراوغات من الخصوم بـ 215 مراوغة.

نجاح

أعاد مهدي علي مدرب شباب الأهلي، البريق مجدداً إلى المدرب المواطن، بعد قيادته لشباب الأهلي نحو تحقيق 3 بطولات في الموسم الأخير 2020 - 2021، رغم توليه المسؤولية في ظروف صعبة للغاية.وقاد مهدي شباب الأهلي هذا الموسم في 31 مباراة موزعة بين البطولات المحلية ودوري أبطال آسيا 2021، وحقق الفوز في 20 مباراة، والتعادل في 7 مواجهات، وخسر الفريق 4 مباريات، وسجل «فرسان دبي» 57 هدفاً، وتلقت شباكهم 27 هدفاً.

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