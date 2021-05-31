الشقيقان «الحوسني» يتبادلان الأفضلية

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

تبادل حارسا مرمى الشارقة وعجمان الشقيقان عادل وعلي محمد الحوسني الأفضلية في دوري الخليج العربي لموسمين على التوالي، بعد المعادلة الصعبة، التي اجتازها الشقيق الأكبر علي الحوسني مع فريقه عجمان هذا الموسم، وتجسدت في استقبال 57 هدفاً كونه ثاني أضعف خط دفاع في الدوري، ورغم ذلك كان علي الحوسني أفضل الحراس تصدياً من واقع حصيلة أرقامه في 25 مباراة شارك فيها، واستقبل مرماه 56 هدفاً، ليكرر ما فعله شقيقه الأصغر عادل الحوسني مع فريقه الشارقة في الموسم، الذي فاز فيه الشارقة باللقب، حيث كان لوجود عادل الحوسني بين الخشبات الثلاث لمرمى الشارقة أثره الكبير في النتائج الباهرة، التي حققها فريقه وقادته للقب، حيث احتفظ بشباكه نظيفة في 8 مباريات، ورغم اختلاف الحال بالنسبة لـ«عادل» في دوري الموسم الحالي، إلا أن شقيقه علي تكفل بإبقاء أفضلية حراسة المرمى داخل «بيت الحوسني»، وتشابهت المواقف في الموسمين اللذين تألق فيهما الشقيقان، ففي موسم 2018- 2019، أسهم تألق عادل في فوزه الشارقة باللقب، وفي الموسم الحالي كان تألق علي مع عجمان مؤثراً في تحقيق هدف البقاء في أصعب موقف يمر به «البرتقالي» في تاريخ دوري الخليج العربي.

صراع

وشهد مركز حراسة المرمى صراعاً من نوع خاص هذا الموسم بين جميع «حراس العرين»، في الذود عن مرماهم أمام المنافسين، وخطف علي الحوسني، الأنظار بتصدياته المميزة، خلال مشوار فريقه في المسابقة، واستطاع أن يحافظ على وجوده في التشكيلة حتى الجولة قبل الأخيرة، بعد أن حرمته الإصابة من المشاركة في مباراة الفجيرة بالجولة 26، حيث اعتلى الصدارة بـ 94 تصدياً، وحافظ على نظافة في 3 مواجهات، كما نجح في التغطية في 200 مناسبة، وجاءت نسبة نجاحه في المواجهات الهوائية 80%، و134 تمريرة مؤثرة في ملعب المنافس.

وجاء علي خصيف، حارس مرمى الجزيرة، في مركز الوصافة بـ87 تصدياً للكرة، خلال 23 مباراة شارك فيها، كما احتل خصيف المركز الثاني في الحفاظ على نظافة شباكه في 10 مواجهات، ونجح في التغطية في 202 مناسبة، و90% نسبة نجاحه في المواجهات الهوائية.

سعادة

وعبر الحارس علي الحوسني عن سعادته بالأرقام التي حققها هذا الموسم، ولكنه أشار إلى أن سعادته الأكبر كانت في تحقيق فريقه «عجمان» هدف البقاء في أصعب مواقف دوري الخليج العربي، وقال إنه لم ينتبه كثيراً للأرقام التي حققها على الصعيد الشخصي حتى الجولة 25، وكان جل اهتمامه وتركيزه على بقاء فريقه في دوري الخليج العربي، مبيناً أن الإصابة المفاجئة قبل يومين فقط من الجولة الأخيرة حرمته من اللعب في جميع المباريات، ولكن تبدد حزنه في عدم المشاركة بعد المستوى، الذي قدمه جميع زملائه، وعلى رأسهم الحارس يوسف أحمد.

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