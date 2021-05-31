الظفرة يجمّد ملف التعاقدات حتى إشعار آخر

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

جمّد الظفرة ملف التعاقدات الصيفية في الوقت الحالي حتى إشعار آخر، على الرغم من أن إدارة النادي كانت قد بدأت قبل نهاية دوري الخليج العربي بعدد من الجولات في دراسة السير الذاتية والتحضير المبكر لإضافة عناصر جديدة حسب النقص الذي يعاني منه الفريق، واختيار 3 أجانب جدد بهدف التحضير الجيد للموسم الجديد ومواصلة البحث عن إحدى البطولات المحلية وتعويض محبي النادي عن النتائج السلبية التي لازمت الفريق في النصف الثاني من الموسم بسبب تعدد الإصابات.

لكن النادي اضطر أخيراً للتريث وتعطيل ملف التعاقدات إلى حين تحديد الميزانية التي سيعتمد عليها في التعاقدات، مواصلة للسياسة المالية الدقيقة التي ظل يتبعها النادي في الموسم الأخير لعدم دخوله في التزامات فوق مقدراته المالية المتاحة.

تأمين

وحسب المتابعات فإن الظفرة أمن سابقاً على مواصلة السنغالي ديوب الذي كان قد انضم إلى الكشوفات في فترة التعاقدات الشتوية الأخيرة بعقد حتى نهاية الموسم المقبل، مع إمكانية تجديد التعاقد مع المغربي عصام العدوة بعد أن كان الرأي السائد عدم استمراره بجانب الهولندي روشوفيل الذي انتهى عقده أيضاً مع الفريق والإسباني بيدرو كوندي الذي عاد إلى شباب الأهلي بنهاية فترة إعارته.

وفي السياق فإن 5 من لاعبي الظفرة قد يظهرون بشعار أندية منافسة في الدوري خلال الموسم الجديد بقيادة مسعود سليمان الذي تعاقد مع خورفكان بعد إكمال فترة قيده، كما أن اتحاد كلباء طلب رسمياً عودة لاعبه السابق خالد الدرمكي عن طريق الإعارة لمدة موسم، وأبدى خورفكان رغبته في التعاقد مع خالد بطي وإبراهيم سعيد عن طريق الإعارة أيضاً، مع إمكانية رحيل خالد السناني حارس المرمى وقائد الفريق الذي برز اسمه كثيراً في الموسمين الأخيرين وترددت أنباء عن أنه مطلوب في أحد أندية دبي.

مدرب جديد

وعلى مستوى الجهاز الفني فإن إدارة الظفرة أجلت اختيار المدرب الجديد الذي سيتولى المهمة خلفاً للسوري محمد قويض الذي انتهى تكليفه بنهاية الموسم، لكنه يتواجد في منصب المستشار الفني للنادي، ويبحث النادي بهدوء عن مدرب كفاءة يمتلك سيرة ذاتية جيدة ومعرفة بدوري الخليج العربي.

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