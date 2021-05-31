«الأبيض».. قمة التركيز قبل مواجهة ماليزيا الخميس

المصدر: دبي - العوضي النمر

دخل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، مرحلة التركيز التام خلال تدريباته اليومية، التي تقام على ملعب الوصل، استعداداً لاستكمال مباريات التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، لحساب المجموعة السابعة، التي ستنطلق اعتباراً من يوم الخميس المقبل، حين يواجه الأبيض نظيره المنتخب الماليزي باستاد زعبيل.

ويضع المدرب الهولندي فان مارفيك، اللمسات الأخيرة على تشكيلة الفريق التي ستخوض لقاء ماليزيا، خلال التدريبات الحالية، والتي تقام حالياً، والتي وضح خلالها ارتفاع معنويات اللاعبين، وأداء التدريبات بحماس كبير، سعياً لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير، كما وضع المدرب برنامجاً متكاملاً للتصفيات، يشمل محاضرات نظرية وفيديو، واجتماعات فردية مع اللاعبين، وتدريبات في صالة الجيم بالفندق، إلى جانب الحصص التدريبية التي تشهد مشاركة جميع اللاعبين، الذين باتوا في أتم الجاهزية الفنية والبدنية والذهنية، لخوض غمار التصفيات.

دعم إداري

ويحرص يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس الاتحاد، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، وعلي حمد البدواوي، وأحمد يوسف بن درويش عضوا مجلس الإدارة، على حضور التدريبات، من أجل رفع معنويات اللاعبين، والاطمئنان على كافة التجهيزات قبل انطلاقة التصفيات.

فقاعة طبية

وتم البدء في تطبيق نظام الفقاعة الطبية على جميع وفود المنتخبات المشاركة، والمنظمين للتصفيات، والحكام والمعنيين، اعتباراً من اليوم، حتى نهاية التصفيات.

بث المباريات

من جهة أخرى، نال اتحاد الكرة حقوق بث مباريات منتخبنا الوطني عبر قنواتنا الرياضية المحلية، وبالتالي، سيتم نقل جميع مباريات الأبيض على الهواء مباشرة، فيما لا يزال اتحاد الكرة في انتظار الضوء الأخضر من الجهات المختصة، لحضور الجماهير للتصفيات، بداية من مباراة تايلاند يوم 7 يونيو المقبل.

تجهيزات

ووصل يوم أمس، الوفد الإداري للاتحاد الآسيوي، ويضم رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد القاري، ومدير المجموعة، ومنسقاً إعلامياً وآخر طبياً، وفور الوصول، بدأ الوفد الآسيوي الاطمئنان على كافة التجهيزات الخاصة التي قام بها اتحاد الكرة على أكمل وجه، خلال الأيام الماضية، حيث حرص الاتحاد على توفير كل الإمكانات التي تضمن راحة الوفود المشاركة، وخروج التنظيم في أبهى صوره.

وتوالى من يوم أمس، وصول الحكام المشاركين في إدارة المباريات، حيث من المقرر وصول 6 حكام ساحة، و8 مساعدين، و3 من مقيمي أداء قضاة الملاعب، وسيتم عمل اختبارات لياقة بدنية لهم، وإلقاء محاضرة فنية عليهم قبل انطلاقة التصفيات، ويوجد من الحكام فريق عمل من اتحاد الكرة، مكون من خليل عبد الله وحسين عبد الله ومحمد عشماوي.

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