«دبي للإسعاف» شريك الخدمات الطبية للاتحاد في «السابعة»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وقع اتحاد الإمارات لكرة القدم اتفاقية تعاون مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، لتصبح بموجبها شريكاً رئيساً للاتحاد في تقديم الخدمات الطبية خلال مباريات المجموعة السابعة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي ستقام في الدولة للفترة من 3 إلى 15 يونيو 2021.

جاء الإعلان عن الاتفاقية خلال مؤتمر صحفي عقد صباح أمس في مقر اتحاد الكرة بدبي، بحضور خليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومحمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، وحمد محمد الجنيبي الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية، وعمر عبد الله يبرودي الأمين العام المساعد للشؤون الفنية، وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.

سنوات تعاون

وأعرب خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، عن سعادته بتوقيع اتفاقية تعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، مشيراً إلى أن الاتفاقية تترجم سنوات طويلة من التعاون بين المؤسسة والجهات الرياضية في الدولة، مؤكداً على استعداد المؤسسة التام لتقديم كافة خدمات الإسعاف خلال البطولة، وتطبيق أعلى معايير السلامة المتبعة في الدولة.

وقال محمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، إن استضافة الدولة للتصفيات المشتركة يتطلب تكاتف جميع الجهات من أجل إنجاح هذا الحدث الرياضي المهم.

اكتمال الترتيبات

من جهة أخرى أكد الأمين العام لاتحاد الكرة اكتمال كافة الترتيبات لاستضافة مباريات المجموعة السابعة ، وقال بدأت المنتخبات المشاركة في التصفيات تتوافد إلى الدولة.

وأضاف: إن المنتخبات المشاركة بما فيها منتخب الإمارات ستدخل في نظام الفقاعة الطبية، إذ تنص لوائح الاتحاد الآسيوي، على تطبيقه في بطولاته منذ انتشار جائحة كورونا.

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