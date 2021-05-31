راشد النعيمي: مباريات «الأبيض» بحضور الجماهير

المصدر: دبي- العوضي النمر

كشف الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم النقاب عن موافقة الجهات المعنية على حضور الجماهير مباريات «الأبيض» في التصفيات الآسيوية المشتركة، التي ستنطلق بداية من الخميس المقبل، وذلك بعد نجاح تجربة الحضور الجماهيري، خلال المباراة النهائية لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، التي أقيمت في استاد هزاع بن زايد بين فريقي شباب الأهلي والنصر، وسيتم كشف مزيد من التفاصيل خلال الأيام القليلة المقبلة، ووجه رئيس اتحاد الكرة الدعوة لجماهير «الأبيض» لمؤازرة الفريق واللاعبين خلال مباريات الفريق المهمة بالتصفيات، من أجل تحقيق الطموحات المرجوة.

وأكد مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال اجتماعه، أمس، دعمه الكامل والمستمر وغير المحدود لمنتخبنا الوطني الأول، خلال مشواره بالتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023، التي ستقام في الدولة للفترة من 3 إلى 15 يونيو، وتوفير كل ما يحتاج إليه، لضمان تحقيق المطلوب والتأهل إلى المرحلة التالية من التصفيات.

وأشاد مجلس الإدارة بالجهود المبذولة من جميع إدارات ولجان الاتحاد والأمانة العامة، من أجل نجاح الموسم وإخراجه بالصورة، التي نالت استحسان الجميع، كما اعتمد المجلس الأحد الموافق 30 يونيو المقبل موعداً لانعقاد الجمعية العمومية العادية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، من أجل اعتماد تعديلات النظام الأساسي ولوائح اللجان القانونية والعديد من الموضوعات المهمة، التي ستتدرج علي جدول الأعمال لاحقاً، كما شكل المجلس لجنة للكرة الشاطئية، برئاسة علي حمد البدواوي عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة، وعضوية إبراهيم المنصوري، أحمد المصعبي، آدم النعيمي وخالد الرئيسي، ووجه المجلس بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية، التي تضمنت 6 محاور رئيسية و31 مبادرة، لضمان الوصول إلى الأهداف الموضوعة في هذه الاستراتيجية، كما وافق مجلس الإدارة على استحداث دوري للدرجة الثالثة، بمشاركة 10 فرق، وسينطلق بداية من الموسم المقبل.

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