«الحتاوي» مراقباً في تصفيات مونديال 2022

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

كلف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، المراقب الدولي الدكتور محمد الحتاوي، لمراقبة مباريات المجموعة الثامنة، ضمن التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 قطر، وكأس آسيا 2023 الصين، والتي تقام خلال الفترة من 5 إلى 15 يونيو المقبل، بالعاصمة الكورية سيؤول، وتضم المجموعة الثامنة 4 منتخبات، هي: كوريا الجنوبية (البلد المستضيف)، ولبنان، وتركمانستان، وسريلانكا.

وبعد انسحاب منتخب كوريا الشمالية من المجموعة، وإلغاء جميع نتائج الفريق في المجموعة، تصدر منتخب كوريا الجنوبية المجموعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، وبفارق الأهداف أمام لبنان، بمقابل 6 نقاط من أربع مباريات لتركمانستان، في حين ما زال رصيد سريلانكا خالياً من النقاط.

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