دوري الخليج العربي بموسمه الأخير .. 20 موهبة كروية تتصدر المشهد

المصدر: وام

أوفى الموسم الكروي الأخير لبطولة دوري الخليج العربي 2020/ 2021 بكل الوعود وقدم ردودا وافية على كل التساؤلات بشكل مثالي برغم تأثره بغياب الجمهور.

وكانت أبرز الوعود التي أوفى بها هي قوة و استمرارية المنافسة على اللقب ومقاعد الهبوط حتى اللحظات الأخيرة من عمر المسابقة، وارتفاع المستوى الفني في أغلب المباريات، والصراع الشرس بين النجوم على الألقاب الفردية سواء فيما يخص الهدافين، أو صانعي الألعاب، أو حراس المرمى.

كما نجح الموسم نفسه في تقديم بعض المفاجآت السعيدة، ومنها فريق اتحاد كلباء الذي يعد الحصان الأسود في البطولة بنتائجه وأرقامه وأدائه، وفريق خورفكان الصاعد أخيرا إلى دوري المحترفين الذي أحرج الكثير من الأندية الكبيرة في عدة مناسبات.

و بعيدا عن كل هذه الوعود التي أوفت بها النسخة الأخيرة من بطولة دوري المحترفين كان هناك وعد آخر يحظى بأهمية استثنائية هو الخاص بالمواهب الشابة التي قدمها للساحة الكروية.

وفي هذا التقرير سوف نستعرض أبرز 20 موهبة كروية برزت من أندية دوري الخليج العربي في الموسم الحالي، وعبرت عن نفسها بشكل جيد والتي تمنح الأمل والتفاؤل بمستقبل أفضل في السنوات المقبلة، من خلال أرقامهم وإحصاءاتهم الصادرة عن رابطة المحترفين الإماراتية.

و من أبرز تلك المواهب الشابة اللاعب ماجد راشد في صفوف اتحاد كلباء الذي يبلغ من العمر 21 عاما وشارك في 24 مباراة بمجموع لعب 2115 دقيقة وسجل هدفاً وصنع اثنين، إلى جانب قيامه بـ 56 افتاكا للكرة من المنافسين، وغيرها من الإحصائيات المميزة.. وكذلك طحنون الزعابي لاعب نادي الوحدة الواعد، البالغ من العمر 22 عاما والذي شارك في 20 مباراة بمجموع 970 دقيقة و سجل هدفين وصنع 3، كما ظهر على الساحة الكروية اللاعب الواعد حمد إبراهيم ابن الـ 19 عاما، الذي شارك في 5 مباريات، بمجموع 369 دقيقة، وسجل هدفاً إلى جانب أدائه القوي.

و في نادي العين برز من الأسماء الصاعدة من الأكاديمية كل من محمد عباس ابن الـ18 عاما، وهو الذي شارك في 7 مباريات، وسجل هدفاً إلى جانب جهده في وسط الميدان، كما ثبت خالد البلوشي "22 سنة" نفسه في تشكيلة الفريق هذا الموسم، بالمشاركة في 16 مباراة، منها 13 مرة أساسيا، وسجل هدفاً وصنع 3 أهداف أخرى.

و من الظفرة عبر اللاعب الصاعد أحمد الحمادي عن نفسه بشكل جيد خلال الموسم المنقضي، بعدما خاض صاحب الـ 20 عاماً، 21 مباراة، منها 18 مرة أساسيا، وشارك في 125 التحاما و89 تغطية.

و نجح أحمد شحدة أبو ناموس لاعب بني ياس ابن الـ 21 عاما في تقديم نفسه بقوة فهو صاحب أحد أجمل أهداف الموسم أمام الشارقة في لقاء الدور الأول، وبالمجمل شارك في 25 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع هدفاً، إلى جانب القيام بـ 37 مراوغة.

وبرغم هبوط فريق حتا إلى دوري الدرجة الأولى فقد قدم لاعبا شابا مميزا هو عمر سعيد الذي يبلغ من العمر "22 عاما"، وتؤكد أرقامه أنه خاض 14 مباراة، منها 10 كأساسي، وشارك في 60 التحاما مع المنافسين و50 تغطية و4 تمريرات مؤثرة.

أما نادي النصر فقد قدم عدة أسماء أيضاً، منها حسين مهدي ابن الـ 20 عاماً، الذي شارك في 14 لقاءً، بزمن 417 دقيقة، وقام بـ 238 تمريرة ولمس الكرة 285 مرة، واللاعب البرازيلي المقيم جلوبر دوس سانتوس الذي شارك في 23 مباراة وسجل هدفا.

و يعتبر شباب الأهلي أحد أبرز من قدم مواهب صاعدة هذا الموسم، خصوصا من اللاعبين المقيمين تأثيراً وهو البرازيلي إيجور جيسوس ابن الـ 20 عاما الذي سجل 12 هدفاً في 24 مباراة وصنع 8 أهداف، كما قدم في ختام الموسم حارب عبد الله ابن الـ 18 عاما، صاحب المستويات الواعدة.. وحجز علي صالح مقعده بشكل معتاد في صفوف الوصل، وهو البالغ من العمر 21 سنة، حيث سجل 4 أهداف في 22 مباراة، وصنع 4 أهداف، مع قيامه بـ 57 مراوغة، و25 تسديدة.

وقدم الجزيرة، البطل، العديد من الأسماء الشابة المميزة، حيث واصل خليفة الحمادي ابن الـ "22 عاما" تألقه وشارك في 25 مباراة وسجل هدفين، رغم أن دوره دفاعي بالمقام الأول، و شارك في 164 التحاما و62 محاولة افتكاك كرة و144 تغطية، وكذلك نجح زملاؤه في الجزيرة محمد ربيع ابن الـ "20 سنة"، وعبدالله إدريس "21 سنة"، و الجناح المالي المميز ابن الـ 18 عاما عمر تراوري.

وبرغم هبوط الفجيرة إلا أنه قدم لاعبا واعدا في مركز الدفاع هو عبد الله ناصر ابن الـ 22 عاما، الذي شارك مع الفريق في 15 مباراة، لعبها جميعها كعنصر أساسي في التشكيلة.

كما تألق مع عجمان اللاعب عصام فائز الذي خاض 21 مباراة ورسخ نفسه بقوة مع الفريق.. ومن خورفكان قدم اللاعب الايفواري الصاعد كوامي أوتون ابن الـ 21 عاما مستويات مميزة خلال 20 مباراة شارك فيها، وساند فريقه في البقاء بالدوري.



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