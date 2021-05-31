أطقم تحكيم إماراتية لإدارة مباريات التصفيات الآسيوية المشتركة

المصدر: وام

غادر أمس إلى العاصمة السعودية الرياض طاقم التحكيم النخبة الدولي بقيادة محمد عبدالله حسن /حكم ساحة/ ، ومحمد أحمد يوسف /مساعد أول/ ، وحسن المهري /مساعد ثان/ للمشاركة في إدارة مباريات المجموعة الرابعة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 والتي تضم منتخبات السعودية واليمن ، وفلسطين ، وسنغافورة وأوزبكستان ، وذلك بتكليف من الاتحاد الدولي لكرة القدم .

فيما يستعد حكما النخبة الدوليان عمر آل علي /حكم ساحة/ ، وسبت عبيد /مساعد أول/ للسفر يوم الخميس المقبل إلى اليابان للمشاركة في إدارة مباريات المجموعة السادسة التي تضم منتخبات اليابان ، وطاجيكستان ، وقيرغيزستان ، وميانمار ومنغوليا.

ويشارك صالح المرزوقي مسؤول حكام المراحل السنية باتحاد الكرة بصفته مقيم حكام مباريات المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات البحرين ، والعراق ، وإيران ، وهونغ كونغ وكمبوديا وذلك في مملكة البحرين وبناء على طلب رسمي من الاتحاد الياباني لكرة القدم، رشحت لجنة الحكام باتحاد الكرة الحكم الدولي أحمد عيسى درويش ، والحكم المساعد النخبة الدولي مسعود حسن للمشاركة في إدارة مباريات بطولة اليابان الودية الدولية التي ينظمها في الفترة من 3 إلى 11 يونيو المقبل وتضم منتخبات اليابان وجاميكا وصربيا.

وقد شارك خالد الدوخي المدير الفني للحكام باتحاد الكرة مؤخرا ، ضمن مقيمي الحكام الذين أداروا مباريات المجموعتين الثانية والثالثة في التصفيات التمهيدية لكأس الاتحاد الآسيوي التي أستضافتها الأردن في الفترة من 17 إلى 27 مايو الماضي.



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