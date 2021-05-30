اتحاد الكرة: دعم لا محدود لمنتخبنا الوطني في التصفيات الآسيوية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توجه مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم ، بالشكر للقيادة الرشيدة على دورها الكبير في مواجهة جائحة كورونا، وحرصها على توفير الصحة والسلامة لجميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، والشكر كذلك إلى الجهات المختصة بالدولة على دورها البارز في إنجاح الموسم الرياضي الكروي 2020-2021 الذي جاء مثيراً ومميزاً من كافة النواحي التنظيمية والفنية، وذلك بفضل تعاون جميع الجهات المعنية والأندية ووسائل الإعلام .

وأكد مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، خلال اجتماعه أمس بمقر الاتحاد بدبي برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد، وبحضور الأعضاء، دعمه الكامل والمستمر وغير المحدود لمنتخبنا الوطني الأول خلال مشواره بالتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي ستقام في الدولة للفترة من 3 إلى 15 يونيو، وتوفير كل ما يحتاجه لضمان تحقيق المطلوب والتأهل إلى المرحلة التالية من التصفيات.

جهود

وأشاد مجلس الإدارة، بالجهود المبذولة من جميع إدارات ولجان الاتحاد والأمانة العامة من أجل نجاح الموسم وإخراجه بالصورة التي نالت استحسان الجميع، وكذلك الشكر والتقدير لفريق العمل الذي أشرف على المباراة النهائية لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة التي أقيمت في إستاد هزاع بن زايد بين فريقي شباب الأهلي والنصر، والتي شهدت احتفالية رائعة، تضمنت العودة إلى بدايات كرة القدم بالدولة ودور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في نهضة الوطن ودور القيادة الرشيدة في الإنجازات التي تتحقق في جميع المجالات وإبراز دور القيادة في التعامل مع الجائحة، وذلك باستخدام التقنيات الحديثة وطائرات الدرون وإضاءات الليزر وغيرها، إلى جانب نجاح تجربة الحضور الجماهيري في النهائي بعد انقطاع دام أكثر من عام ونصف العام .

تقرير

كم أطلع مجلس الإدارة على آخر التحضيرات الخاصة بالتصفيات الآسيوية المشتركة من خلال تقرير موسع قدمته الأمانة العامة، اشتمل على الاتفاقيات التي قام بالاتحاد بإبرامها مع عدد من المؤسسات والجهات التي تسهم في دعم جهود الاتحاد في هذه الاستضافة، التي ستقام على مدار أسبوعين, واطلع المجلس جاهزية فرق العمل المختلفة ومواعيد وصول المنتخبات ووفد الاتحاد الآسيوي ومقر إقامتهم وملاعب التدريب والمباريات وغيرها .

ثم استعرض مجلس الإدارة استراتيجية كرة القدم ورؤية 2038 التي تم اطلاقها الأسبوع الماضي خلال حفل أقيم ببرواز دبي بحضور عدد كبير من الشخصيات الرياضية وممثلي الأندية ونجوم الكرة العالمية ووسائل الإعلام ، حيث وجه المجلس بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية التي تضمنت 6 محاور رئيسية و 31 مبادرة لضمان الوصول إلى الأهداف الموضوعة في هذه الاستراتيجية .

برامج

كذلك اطلع مجلس إدارة اتحاد الكرة، على تقرير لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية الذي تضمن برامج منتخباتنا الوطنية استعداداً للمشاركة في العديد من البطولات الكروية على مستوى المنتخب الأول والأولمبي والشباب والناشئين ، وكذلك البرامج والدورات والورش التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية والمستمرة حتى الفترة المقبلة .

واطلع المجلس كذلك على توصيات لجنة المسابقات فيما يتعلق ببطولات المراحل السنية المقترحة للموسم الرياضي 2021-2022 وأعداد اللاعبين والفئات المسموح بتسجيلها وذلك بعد سلسلة من الورش الفنية والاجتماعات مع ممثلي الأندية ، وكذلك الفرق المشاركة في مسابقتي دوري الدرجة الأولى والثانية ودوري الدرجة الثالثة الذي سيشهد مشاركة 10 فرق .

تنظيم

واعتمد مجلس إدارة الاتحاد تشكيل لجنة كرة القدم الشاطئية برئاسة علي حمد البدواوي عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة وعضوية إبراهيم المنصوري ، أحمد المصعبي ، آدم النعيمي وخالد الرئيسي بحيث تكون اللجنة مسؤولة عن نشاط كرة القدم الشاطئية خلال الفترة المقبلة ، وتم الاطلاع أيضاً على تقرير دوري الكرة الشاطئية الذي أقيم مؤخراً ونشاط المنتخب للفترة المقبلة وكذلك المسابقات التي سيتم تنظيمها بهدف نشر اللعبة أكثر .

واطلع الأعضاء على موضوعات الأمانة العامة التي شملت اللوائح الخاصة بالنظام الأساسي وأوضاع وانتقالات اللاعبين والانضباط وغرفة فض المنازعات والاستئناف وذلك بعد الورشة القانونية التي أقيمت على مدار يومين بحضور ممثلي الإدارة القانونية بالاتحاد ومسؤولي الأندية. في المقابل اعتمد مجلس الإدارة 30 يونيو المقبل موعداً لانعقاد الجمعية العمومية العادية وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي .

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