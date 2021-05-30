اتحاد الكرة يوقع اتفاقية تعاون مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف

المصدر: وام

وقع اتحاد الإمارات لكرة القدم اتفاقية تعاون مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف لتصبح بموجبها شريكاً رئيساً للاتحاد في تقديم الخدمات الطبية خلال مباريات المجموعة السابعة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، التي ستقام في الدولة خلال الفترة من 3 إلى 15 يونيو 2021.

جاء الإعلان عن الاتفاقية خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في مقر الاتحاد بدبي بحضور خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، وحمد محمد الجنيبي الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية، وعمر عبدالله يبرودي الأمين العام المساعد للشؤون الفنية، وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.

وقال محمد عبدالله هزام الظاهري إن استضافة الدولة للتصفيات المشتركة يتطلب تكاتف جهود جميع الجهات من أجل إنجاح هذا الحدث الرياضي المهم، وتقديم الصورة المزدهرة للدولة التي استضافت العديد من الفعاليات الرياضية المختلفة خلال جائحة كورونا، مؤكداً أن الشراكة مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تُمثل دعماً كبيراً للكرة الإماراتية، نظراً لما تتمتع به المؤسسة من خبرات كبيرة في مجال تقديم الخدمات الطبية المختلفة في الفعاليات الرياضية بشكل عام، وكرة القدم على وجه الخصوص.

بدوره أعرب خليفة الدراي المدير عن سعادته بتوقيع اتفاقية تعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، مشيراً إلى أن الاتفاقية تترجم سنوات طويلة من التعاون بين المؤسسة والجهات الرياضية في الدولة ..مؤكدا استعداد المؤسسة التام لتقديم كافة خدمات الإسعاف خلال البطولة، وتطبيق أعلى معايير السلامة المتبعة في الدولة.

وستقوم مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بتوفير سيارات إسعاف في جميع ملاعب التدريب الخاصة بالمنتخبات والحكام وكذلك توفير عيادات في مختلف الفنادق التي تقيم بها بعثات المنتخبات ووفد الاتحاد الآسيوي، حيث ستعمل هذه العيادات على مدار الساعة.

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