الحمرية يتحول إلى نادٍ إلكتروني

المصدر: متابعة – محمد فضل

شرع نادي الحمرية في ترتيبات التحول لنادٍ إلكتروني بالكامل وينتظر أن تكون إدارة النادي تعاقدت مع شركة لتطبيق نظام إلكتروني متكامل يربط كل إدارات وأقسام النادي، وتأتي هذه الخطوة متزامنة مع خطوات تطويرية أخرى في مجال البنيات التحتية، حيث تستعد إدارة الفريق إلى إعادة تأهيل فندق النادي والصالة والملاعب والمسجد والعديد من المرافق الأخرى، وتأتي أيضاً متزامنة مع إعادة ترتيب أوراق الفريق الأول ودعم صفوفه بمجموعة من اللاعبين والتعاقد مع المدرب طارق السيد تمهيداً للصعود لدوري الخليج العربي.

وقال جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة النادي: من الطبيعي أن نسعى للحداثة والمواكبة، ومن الطبيعي أن نتعلم من الآخرين وأن نستفيد من تجارب الأندية الأخرى، وأضاف: سنودع عهد الورقة والقلم، سيتم ربط كل أقسام النادي بنظام حوسبة سهل ومرن، بحيث تتم المخاطبات وتنجز كل الأعمال عبر هذا النظام، فمثلاً يمكن للاعب أن يطلع على برنامج وموعد وجدول التدريبات عبر الدخول إلى البرنامج، ويمكن أن يطلع كل موظف وكل مسؤول وكل مختص على ما يريد من خلال «السيستم»، وسيتم ربط أولياء أمور اللاعبين في المراحل أيضاً بنظام خاص ليتابعوا أبناءهم ويتواصلون مع المسؤولين.

تطوير

ومضى الشامسي: أيضاً لدينا خطة لتطوير الأقسام المختلفة في النادي وكذلك إعادة تأهيل المنشآت، وذكر أن النادي حقق نجاحات كبيرة لكنهم يسعون للمزيد، قائلاً علمتنا القيادة الرشيدة إلا نرضى بغير الرقم واحد، وأفاد الشامسي أن الحمرية تفوق في مجال الرياضات البحرية والقوس والسهم والألعاب الفردية والجماعية المختلفة وكذلك على صعيد كرة القدم، معتبراً أن الإنجازات والبطولات التي حققها النادي تجعله على رأس الأندية بالدولة تحقيقاً للبطولات، مبيناً أن الفريق الأول للكرة نفسه لم يخفق وما حققه يعد جيداً قياساً بحداثته.

وذكر الشامسي أن الإدارة وضعت خطة لدعم الفريق وإعادة ترتيب أوراقه مع إتاحة الفرصة لأكبر عدد من أبناء النادي من الشباب استعداداً للموسم الجديد الذي يطمحون فيه لظهور جيد، وفي الوقت ذاته يستمر الاهتمام بمدرسة الكرة والمراحل السنية والألعاب الأخرى وصولاً للأهداف المرجوة.

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