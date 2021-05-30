الفيفا يعين الحتاوي مراقبا في تصفيات كأس العالم 2022

المصدر: البيان الإلكتروني

كلف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" المراقب الدولي الدكتور محمد الحتاوي لمراقبة مباريات "المجموعة الثامنة" ضمن التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، والتي تقام في الفترة من 5 الى 15 يونيو من السنة الحالية بالعاصمة الكورية سيؤول، حيث تضم المجموعة الثامنة أربع منتخبات هي كوريا الجنوبية (البلد المستضيف) ولبنان وتركمانستان وسريلانكا.

وبعد انسحاب منتخب كوريا الشمالية من المجموعة و إلغاء جميع نتائج الفريق في المجموعة، أصبح منتخب كوريا الجنوبية في الصدارة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، وبفارق الأهداف أمام لبنان، بمقابل 6 نقاط من أربع مباريات لتركمانستان، في حين لا زال رصيد سريلانكا خالياً من النقاط.

واستهل المنتخب الكوري الجنوبي مشوار المنافسة بتحقيق الفوز على تركمانستان 2-0، ثم فاز على سريلانكا بنتيجة كبيرة بلغت 8-0، وتعادل مع لبنان في بيروت 0-0، في حين تم إلغاء نتيجة المباراة التي تعادل فيها مع كوريا الشمالية 0-0، وستكون المباريات الثلاث المتبقية للفريق أمام تركمانستان يوم 5 يونيو، ثم سريلانكا يوم 9 من ذات الشهر، قبل أن يختتم المنافسة بمواجهة لبنان يوم 13 من ذات الشهر.

أما المنتخب اللبناني ففاز على تركمانستان 2-1 وعلى سريلانكا 3-0 وتعادل مع كوريا الجنوبية 0-0، وتم إلغاء نتيجة مباراتي الفريق أمام كوريا الشمالية حيث خسر 0-2 في بيونغ يانغ وتعادل 0-0 في بيروت، وستكون المباريات الثلاث المتبقية للبنان أمام كل من سريلانكا وتركمانستان وكوريا الجنوبية أيام 5 و9 و13 يونيو.

من جهته فاز منتخب تركمانستان على سريلانكا 2-0 وخسر أمام كوريا الجنوبية 0-2 وأمام لبنان 1-2، ثم عاد وفاز على سريلانكا 2-0، وسيحاول جمع أكبر من النقاط في المباراتين المتبقيتين أمام كوريا الجنوبية ولبنان.

المنتخب السريلانكي خسر مبارياته الأربع في المجموعة، وهو يبحث عن النقاط الأولى في آخر مباراتين.

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