بوصيم.. مروّض «النمور» في موسم استثنائي

المصدر: كلباء ـ محمد فضل

أنصفت شركة كرة القدم بنادي اتحاد كلباء المدرب الوطني بعد أن عيّنت المدرب عيسى بوصيم مساعداً أول للأورغوياني خورخي داسيلفا المدير الفني لفريق كلباء «النمور»، والذي واظب على استشارة «بوصيم» الذي قام بدوره مروّضاً لـ «النمور» بطريقة أكثر من رائعة، لتظهر بصماته خلال الموسم الماضي الاستثنائي، خصوصاً بعد أن وصل رصيد كلباء للمرة الأولى في عصر الاحتراف إلى 39 نقطة، ليحتل المركز الثامن خلف الوحدة الذي يتفوق عليه بفارق نقطة.

ويعد بوصيم مدرباً بدرجة مستشار رياضي للجهاز الفني للفريق الأول، حيث كلف بالعديد من المهام من قبل المدير الفني داسيلفا خصوصاً خلال المباريات التي غاب عنها المدير الفني بسبب عقوبة الإيقاف من قبل لجنة الانضباط، لتلجأ حينها إدارة النادي إلى «بوصيم» الذي قام بدوره على أكمل وجه وحافظ على استراتيجية «النمور»، تألق عيسى بوصيم جاء امتداداً لبقية مدربينا المواطنين في دوري الخليج العربي ومنهم الثنائي مهدي علي مدرب شباب الأهلي الذي قاد الفرسان إلى ثلاثية تاريخية في الموسم الأخير، وكذلك عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة.

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