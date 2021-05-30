التعاون يجدد عقد لاعبه البرازيلي جيلسون

المصدر: (متابعة – محمد فضل)

جددت إدارة نادي التعاون عقد المحترف البرازيلي جيلسون الفيس للموسم الكروي المقبل، وذلك بعد المستوى الجيد، الذي قدمه اللاعب مع الفريق وتسجيله 5 أهداف إلى جانب صناعته لمثلها، ويأتي تجديد عقد جيلسون في إطار الاستقرار، الذي تنشده إدارة النادي برئاسة عبد الله حماد الشحي بعد تجديد الثقة في المدرب الوطني عارف شلنك، الذي قاد الفريق باقتدار إلى تحقيق نتائج لافتة بحصول الفريق على المركز الثامن، برصيد 20 نقطة مع نهاية مباريات دوري الدرجة الأولى، والذي شهد صعود فريقي العروبة والإمارات إلى دوري الأضواء والشهرة.

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