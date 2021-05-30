اتحاد الكرة حلم المونديال أولوية مطلقة

المصدر: دبي- العوضي النمر

يسعى مجلس إدارة اتحاد الكرة، خلال اجتماعه عصر اليوم في مقر الاتحاد بدبي، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، للاطمئنان على استعدادات منتخبنا الوطني لتحقيق حلم التأهل إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، حيث يقدم يوسف حسين تقريراً وافياً شاملاً عن استعدادات الفريق وجاهزيته للتصفيات المشتركة، التي تبدأ من 3 يونيو المقبل، من خلال لعب 4 مباريات ضمن منافسات المجموعة السابعة، والسعي لحصد 12 نقطة منها من أجل ضمان نيل إحدى بطاقات التأهل لكأس آسيا والمرحلة الثانية من المونديال.

كما يطلع مجلس الإدارة على الاستراتيجية الجديدة، التي تم طرحها خلال الأيام الماضية وكيفية متابعة تنفيذها على أرض الواقع، من خلال لجنة سيتم تشكيلها خلال الاجتماع، إضافة إلى متابعة عمل باقي اللجان في اتحاد الكرة مثل المسابقات من خلال اعتماد برنامج الموسم المقبل، وكذلك لجنة الحكام حيث ستكون هناك تغييرات شاملة إدارية وفنية استعداداً للموسم المقبل، وحسن الاستعداد بمعسكر خارجي من أجل ظهور قضاة الملاعب بمستوى فني متميز، يتواكب مع الطموحات.

تعديلات

كما سيتم خلال الاجتماع إقرار تعديلات اللوائح القانونية في الاتحاد تمهيداً لاعتمادها من العمومية، التي ستقام في يوليو المقبل.

وعلم «البيان الرياضي» من أهم تعديلات اللوائح إلغاء هيئة التحكيم في اتحاد الكرة لعدم التعارض مع هيئة التحكيم الاتحادية، واستحداث غرفتي استئناف، واحدة تختص بقرارات لجنة الانضباط، والثانية تختص بقرارات لجنتي فض المنازعات وقيد وانتقالات اللاعبين، والنظر في مقترح بعض الأندية بزيادة عدد فئات اللاعبين الخاصة بسقف الرواتب لمواجهة المشكلات الناجمة عن ذلك، وهناك اتجاه لتشكيل لجنة لدراسة هذا المقترح.

انتقال

كما يوجد مقترح آخر بتقنين مشروع انتقال اللاعبين الهواة دون سن 18 سنة بين الأندية وأن يكون الانتقال من خلال تعاون واتفاق الأندية، وإلغاء شرط وجود عقد إيجار بالسكن الجديد، والذي كان من أكبر المشكلات التي برزت خلال الفترة الماضية نتيجة تحايل البعض في ذلك، كما يوجد مقترح بإلغاء البطاقات الحمراء في دوري الدرجة الأولى ومسابقة الكأس أسوة بالمحترفين بعد تقديم إلتماس للجنة المعنية، كما سيطلع مجلس الإدارة على مشروع تم إعداده بخصوص مرتبات اللاعبين خلال تأدية الخدمة الوطنية، حيث يوجد مقترح باقتسام الراتب بين الطرفين.

على جانب آخر، سيعقد اتحاد الكرة مؤتمراً صحفياً صباح اليوم، من أجل الكشف عن اتفاقية تعاون مع هيئة الإسعاف في دبي، للمشاركة في تقديم خدماتها للفرق المشاركة في منافسات المجموعة السابعة للتصفيات الآسيوية، لتكون اتفاقية امتداد للمسابقة، التي تم إبرامها مع مؤسسة طموح للرعاية الصحية التي ستقدم خدمة الفحص الطبي «pcr» للفرق، في إطار دعم اتحاد الكرة بتقديم خدمات متميزة للفرق المشاركة في التصفيات الآسيوية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز