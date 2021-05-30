36 % التغيير في أجانب دورينا الموسم الماضي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

وصل عدد اللاعبين الأجانب الذين استعانت بخدماتهم أندية دوري الخليج العربي خلال الموسم الماضي إلى 76 لاعباً مقابل 72 لاعباً في الموسم الذي سبقه، لكن اللافت أن ثلث اللاعبين الأجانب تم تغييرهم خلال الموسم ذاته، حيث قامت أندية دورينا باستبدال 20 لاعباً خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، ويمثل هذا الرقم حوالي 36% من مجموع اللاعبين الذين تم التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية (2020) أو المسجلين في خانة اللاعب الأجنبي من المواسم السابقة.

وفي الوقت الذي بلغت فيه نسبة تغيير الأجانب 36% لحساب الموسم نفسه (2020-2021) فإنّ نسبة تغيير اللاعبين الأجانب بين موسم وآخر تتراوح بين 60% إلى 80%.

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وغرّدت 3 أندية فقط خارج السرب بما أنها لم تستبدل أي لاعب أجنبي طيلة الموسم المنتهي، وهي نادي الوصل الذي أكمل الموسم بالرباعي المكون من جواو فيغريدو ونيكولاس وأوروز وهويغلو نيريس ورونالدو مينديز، وبني ياس الذي حافظ على الرباعي جواو بيدرو ساسا ايفكوفيتش ونيكولاس خمينيز وجاستون سواريز، والجزيرة الذي دخل الموسم بـ3 لاعبين فقط هم ثولاني سيريرو وميلوس كوسانوفيتش وايموه ايزيكيل (نيجيريا) قبل أن يضم الهولندي براندلي كواس من النصر بنظام الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية، فيما قامت 4 أندية بتغيير لاعب واحد بين فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية وهي العين الذي استبدل الكازاخي اسلام خان بالياباني شويا ناكاجيما، والوحدة الذي ضم إلى صفوفه السوري عمر خريبين بدلاً عن البرازيلي ليفانور هنريكي، وتعاقد خورفكان مع اللاعب البرازيلي باولو فيكتور الشهير بـ(باولينيو)، ليحل بديلاً عن ريكاردو مينديز، إضافة إلى نادي الشارقة الذي قام بتغيير مهاجمه البرازيلي جوناتاس دي جيسوس قبل ضربة بداية الموسم الكروي بداعي الإصابة وتعويضه بمواطنه ويلتون سواريز.

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وقامت 6 أندية بتغيير لاعبين اثنين بين فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية وهي اتحاد كلباء الذي استعار السويسري ديفيد مارياني من شباب الأهلي خلفاً للاعب الأرجنتيني ماتياس بيسانو قبل انطلاق الموسم لضعف مستواه، قبل أن يقوم في فترة الانتقالات الشتوية بضم البرازيلي رومولو سانتوس بدلاً عن التشيلي جونيور فرنانديز، والظفرة الذي ضم إلى صفوفه كلاً من السنغالي ماخيت ديوب والإسباني بيدرو كوندي بدلاً عن الأردني ياسين البخيت والبرازيلي دينلسون بيريرا، والنصر الذي استبدل براندلي كواس بالأوزبكي دوستونبيك خامداموف، قبل أن يعوضه بالجزائري مهدي عبيد، والفجيرة الذي تعاقد مع البرازيلي دوغلاس كوتينهو ورشيد آيت عثمان بدلاً عن البرازيلي روزا والهولندي رولي نوناتا.

وضم شباب الأهلي الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف بنظام الإعارة من النصر السعودي بدلاً عن لاعب الرأس الأخضر هيلدون راموس، والأوزبكي أوديليجون زامروبيكوف بدلاً عن مواطنه عزيز غانييف المصاب.

كما قام عجمان بضم البرازيلي دييغو جارديل صانع ألعاب الظفرة السابق وكويابا البرازيلي بدلاً عن مواطنه غوستافو، وأعاد قيد لاعبه المالي السابق موديبو مايغا (33 عاماً) في صفقة انتقال حر بدلاً عن الغاني وليام أوسو.

صدارة

أما نادي حتا فقد تصدر الأندية الأكثر تغييراً للأجانب باستبدال «رباعي الصيف» المكون من الكولومبي كيفن لوندو والمجري فلاديمير كومان والبرازيلي ويليان فارياس والزمبي موابي موسوندا بـ«رباعي الشتاء» المكون من السلوفيني ميرال ساماريتش والبرازيلي جوناتاس كريستيان والأوزبكي دوستونبيك خامداموف والسويدي نيهار بيسارا.

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