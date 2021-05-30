الجزيرة يحسم الجدل ويجدد عقد كايزر

المصدر: أبوظبي: البيان الرياضي

حسم نادي الجزيرة الجدل، بالإعلان رسمياً عن تجديد تعاقده مع المدرب الهولندي مارسيل كايزر حتى منتصف 2023، ما يؤكد محافظة النادي على استقراره الفني، وتمسكه بالمدرب الذي قاد «فخر أبوظبي» للتتويج بلقب بطولة دوري الخليج العربي، في نسخته الأخيرة، وللمرة الثالثة في تاريخ النادي.

وبدأت علاقة الجزيرة مع كايزر منتصف عام 2018، وغادره قبل نهاية الموسم إلى سبورتينغ لشبونة، ليعود إلى فخر أبوظبي للمرة الثانية في عام 2019، بعقد لمدة عامين، انتهى بتجديده لموسمين إضافيين، بعد أن أثبت جدارته ونجاحه في قيادة الفريق وتطوير مستواه الفني.

فلسفة النادي

وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر نائب رئيس نادي الجزيرة، رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة، سعادة ناديه بصفقة التجديد مع مارسيل كايزر، ذاكراً أن المدرب الهولندي، يعتبر خبيراً استراتيجياً وتكتيكياً محترفاً، استطاع أن يجسّد فلسفة النادي ذات الأسلوب الهجومي المتميز، كما أنه نجح في تنفيذ رؤية قيادة النادي وإدارته بتطوير المواهب والكفاءات المواطنة الشابة في أكاديمية النادي، ورعايتها وصقلها، والاعتماد عليها لضمان استمرارية واستدامة الأداء المتميز.

إنجازات

وأضاف: تتحدث إنجازات الموسم الماضي عن نفسها، وهي دليل على التزام كايزر وعمله الجاد في النادي، ويعكس تجديد عقده، حرص الإدارة على توفير الاستقرار والتخطيط بعيد المدى نحو الإنجاز، والتألق من خلال تضافر جهود جميع أعضاء أسرة نادي الجزيرة في أرض الملعب وخارجه، وأنا على ثقة بأن مشجعي فخر أبوظبي سعداء برؤية كايزر مدرباً للفريق للموسمين القادمين على الأقل، وأنتهز هذه الفرصة، لأثمّن عالياً اهتمام وحرص قيادة النادي على توفير منظومة داعمة للنجاح والتميز، وأشكر كل من ساهم في إتمام تجديد العقد، ونتطلع إلى مزيد من النجاح والتألق لنادي الجزيرة على الصعيدين المحلي والقاري في المواسم القادمة.

فخور بالتجديد

وأعرب مارسيل كايزر عن سعادته بتمديد عقده مع النادي، وقال إنه منذ أول يوم له في النادي الرائع، شعر بترحيب كبير، وأضاف: أنا فخور بأن أعتبر أبوظبي بيتي الثاني، وفخور للغاية بتجديد عقدي اليوم، خصوصاً بعد الموسم الاستثنائي الذي توجنا فيه كأبطال مستحقين لدوري الخليج العربي، أود أن أتقدم بالشكر والتقدير لمعالي الدكتور سلطان الجابر، وجميع أعضاء مجلس الإدارة، وفريق العمل في النادي واللاعبين والجماهير على ثقتهم بي. أعتقد أن نادي الجزيرة يناسب شخصيتي تماماً، لأننا نمتلك عقلية الفوز القوية، ولدينا طموحات كبيرة لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز