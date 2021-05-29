الإمارات في المجموعة الثانية لبطولة العرب تحت 20 سنة

المصدر: دبي- العوضي النمر

أوقعت قرعة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، وتقام خلال المدة من 20 يونيو وحتى 6 يوليو في جمهورية مصر العربية، منتخبنا الوطني الإماراتي في المجموعة الثانية التي تضم كلا من: المغرب وطاجيكستان وجيبوتي.

فيما ضمت المجموعة الأولى كلا من: مصر والنيجر وموريتانيا والجزائر، والمجموعة الثالثة كلا من: السنغال ولبنان والعراق وجزر القمر، والمجموعة الرابعة كلا من: تونس واليمن والسعودية ومنتخب رابع يحدد لاحقاً.

وشهد مراسم اجراء القرعة التي أجريت اليوم في القاهرة، الدكتور رجاء الله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، والدكتور معتصم جعفر عضو مجلس الإدارة واحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية بين منتخبي مصر والنيجر يوم 20 يونيو المقبل.

يذكر أن منتخب السنغال تُوّج بلقب النسخة الماضية التي أقيمت في المملكة العربية السعودية بمشاركة 16 منتخباً.

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