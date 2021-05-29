عيسى الذباحي: «الهواة» يحتاج الاهتمام

المصدر: دبي - العوضي النمر

طالب عيسى الذباحي، رئيس مجلس إدارة نادي كلباء السابق، اتحاد الكرة بضرورة زيادة الاهتمام بدوري الدرجة الأولى خلال الفترة المقبلة، نظراً لكونه يشكل القاعدة الرئيسة لكرة الإمارات، والطريق إلى عالم الاحتراف، من خلال توفير راعٍ تجاري يسهم في دعم الدوري والأندية المشاركة فيه.

والتي تعاني معظمها من شح الإمكانات المادية، إضافة إلى ضرورة الاهتمام الإعلامي بالمسابقة من خلال إذاعة المباريات، وتوفير مساحة إعلامية جيدة تعزز من قيمة المسابقة، وتكون سبباً في إيجاد رعاة يساهمون في الارتقاء بالمسابقة.

وقال: «للحق يجب أن نقول إن المسابقة شهدت اهتماماً تنظيمياً من اتحاد الكرة خلال المواسم الأخيرة، مما ساهم في تطور مستواها، ويكفي القول إن تحديد البطل لم يتم إلا في الجولة قبل الأخيرة، وذلك دليل قوة المنافسة، ولكننا نهدف إلى مزيد من الارتقاء بالمسابقة حتى تكون رديفاً قوياً لدوري المحترفين».

وأضاف عيسى خلفان الذباحي: «قبل عدة سنوات كانت أندية الدرجة الأولى منجم مواهب يرفد أندية المحترفين، ومعظم لاعبي المحترفين الكبار الآن من أندية المنطقة الشرقية، ونظراً لضعف الإمكانات المادية قل الاهتمام بقاعدة المراحل السنية، وأصبحت تلك الأندية تستعين برديف الأندية المحترفة.

لذلك لا بد من عودة الاهتمام بقطاع المراحل السنية في تلك الأندية بالتعاون مع اتحاد الكرة من أجل توفير مزيد من المواهب الواعدة لكرة الإمارات، عامة والمنتخبات الوطنية على وجه الخصوص».

وطالب عيسى الذباحي الجهات المسؤولية عن الرياضة بدعم المنطقة الشرقية بمركز طبي رياضي متخصص، يضم أطباء على مستوى عالٍ، وأجهزة حديثة ومتطورة، ليقدم الخدمات الطبية لأندية المنطقة التي تعاني كثيراً بسبب نقص الاهتمام الطبي الواضح في علاج لاعبيها، ومثل هذا المركز سيساهم في دعم تنمية المواهب وتأسيسها بشكل صحيح، بما يعزز الاهتمام بالمواهب الرياضية.

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