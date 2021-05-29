عرض تركي لماتافز مهاجم الوحدة

المصدر: أبوظبي- محمد صادق

علم «البيان الرياضي» أن نادي الوحدة تلقى عرضاً من أحد الأندية التركية، للتعاقد مع مهاجم العنابي السلوفيني تيم ماتافز، اعتباراً الموسم المقبل.

وخرج ماتافز من حسابات الوحدة في الموسم المقبل، رغم ارتباطه بعقد مع النادي ينتهي في يونيو 2022، وذلك بعد ضم البرازيلي جواو بيدرو، الذي لعب معاراً مع بني ياس في الموسم الأخير، قادماً من الظفرة، ولعب ماتافز مع الوحدة 19 مباراة في دوري الخليج العربي، وسجل 12 هدفاً، إذ واجه سوء توفيق في بداية الموسم، بعد تعرضه للإصابة التي غيبته عن أكثر من مباراة، ولكنه نجح في العودة بشكل جيد قبل ختام الموسم، إلا أن التعاقد مع بيدرو، ومن قبله عمر خريبين في انتقالات يناير الماضي فرض رحيل المهاجم السلوفيني.

ويبحث الوحدة عن إكمال عقد لاعبيه الأجانب في الموسم الجديد بالتعاقد مع صانع ألعاب يمتلك مواصفات هجومية بارزة، في ظل وجود السوري عمر خريبين، والكوري لي ميونغ، الذي يتبقى في عقده موسم، وانضمام المهاجم جواو بيدرو.

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